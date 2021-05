Deze BMW i8 is iets teveel van het goede - Autoblog.nl

Creative Bespoke heeft een BMW i8 Roadster onder handen genomen, maar ze hadden hun tijd beter in een andere auto kunnen steken.

Volgens sommigen is tuning per definitie uit den boze, maar een auto kan best opknappen van de juiste aftermarket-spulletjes. Andere velgen, verlaging, een subtiel spoilertje: dat kan zeker smakelijke resultaten opleveren. Het ligt er wel aan op welke auto je het doet.

BMW i8

Er zijn auto’s die zo ontworpen zijn dat er met optische tuning eigenlijk weinig winst te behalen valt. Sterker nog: het kan in sommige gevallen alleen maar mis gaan. De BMW i8 is zo’n auto. Deze i8 is van zichzelf namelijk al zeer futuristisch en het design laat weinig ruimte voor extra toevoegingen.

Creative Bespoke

Uiteraard zijn er partijen die daar totaal geen oog voor hebben. Het Amerikaanse Creative Bespoke bijvoorbeeld. Zij hebben een i8 Roadster flink onder handen genomen met de ‘Bespoke Carbon Edition’ als resultaat. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dit geen limited edition. Ze hebben gewoon één auto onder handen genomen en bieden deze nu te koop aan.

Drukke boel

Naar eigen zeggen heeft Creative Bespoke $50.000 (een kleine €42.000) stukgeslagen om deze BMW i8 Roadster te verfraaien. Voor dit bedrag is de auto onder meer voorzien van een lading aan carbon goodies. Denk daarbij aan een splitter, side skirts, een spoiler en een diffuser. Het resultaat is een erg drukke boel. Om ook nog iets positiefs te zeggen: de gesmede 22 inch velgen staan niet verkeerd. Dankzij H&R-veren ligt de i8 tevens wat dichter bij het asfalt.

Uitlaat

Dat waren de uiterlijke upgrades, maar daar blijft het niet bij. Er is ook wat aan de ECU geprutst waardoor de i8 nu wat extra vermogen heeft. Creative Bespoke vond het niet nodig te vermelden om hoeveel pk’s het gaat. Als klap op de vuurpijl is de i8 voorzien van een Fi-uitlaat, zodat de voltallige drie cilinders extra goed te horen zijn. Jullie zijn vast razend benieuwd hoe dat klinkt, dus we hebben er even een filmpje bijgezocht:

Prijs

Aangezien de BMW i8 niet meer nieuw te krijgen is, betreft dit een jonggebruikt exemplaar met 17.603 km op de teller. Creative Bespoke wil $139,800 (oftewel €116.450) voor deze creatie hebben.

Foto’s: Creative Bespoke