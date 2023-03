Dit is de goedkoopste BMW i8 van Marktplaats

Al kun je ‘goedkoopste’ tussen aanhalingstekens zetten. Zoals ik net heb gedaan inderdaad. Want een i8 ís nou eenmaal niet goedkoop. Helaas.

Ik kan me nog goed herinneren dat de BMW i8 uitkwam. Een vriend had de allereerste van Nederland en toen ik dat ding voor het eerst zag, sloeg ik steil achterover. Want wát een auto. Met z’n vleugeldeuren. Als was het al eind 2014, hij leek zó uit de toekomst gereden te zijn.

Een weekje later kreeg ik er een weekendje één mee van BMW Amsterdam. Het bekijks wat ik ermee trok was werkelijk ongelofelijk. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik op de A1 bij De Witte Bergen reed en een bekende oud-voetballer (want Kenneth Perez) vanuit zijn Bentley foto’s van de i8 aan het maken was. Dat zei wel wat…

Dus dacht ik 8 jaar later dat het misschien eens tijd was om te kijken of die wagens een beetje betaalbaar zijn geworden. Spoiler… Nee, helaas.

De ‘goedkoopste’ BMW i8 van Marktplaats

Want we hebben hem gevonden hoor, de ‘goedkoopste’ BMW i8 van Marktplaats. En zoals je al aan de toon van het artikel had geraden; hij is niet goedkoop. Je moet er alsnog 52.500 euro voor aftikken. En daarvoor krijg je een behoorlijk saaie i8. Voor zover een BMW i8 saai kan zijn natuurlijk.

Het is er een van de First Edition-serie, uit 2014 dus, uitgevoerd in stemmig Carbon Schwarz met een zwart interieur. Niet heel inspirerend, maar het is dan ook de ‘goedkoopste’ BMW i8 van Marktplaats.

Inmiddels staan er ruim 160.000 kilometers op de teller. Maar dat zou geen probleem moeten zijn voor de 1,5 liter 3-pitter en zijn elektromotor ter ondersteuning. De i8 is volledig dealer onderhouden, kostte nieuw bijna anderhalve ton en heeft een lasershield! Jawel ongestraft langs de laserende oom agent blazen dus!

Wil je zelf de advertentie even rustig lezen, dan kan dat hier.

Zou jij hem kopen?