Hamilton: “enorm verschil tussen testweek en VT1 en 2”

De vice-kampioen van 2016 geeft de concurrentie iets om over na te denken.

Volgens Lewis Hamilton is de auto tussen de wintertests en het eerste Grand Prix-weekend in Melbourne enorm groot. Tijdens de pre-season tests in Barcelona was het nog Ferrari dat de allersnelste tijd neerzette, maar na de eerste twee vrije trainingen in Australië lijkt het erop dat Mercedes ook dit jaar z’n zaakjes weer het beste voor elkaar heeft.

Hamilton reed tijdens de eerste trainingen meer dan een halve seconde voor de rest van het veld uit, zelfs kersverse teamgenoot Valtteri Bottas kwam er niet aan te pas. Volgens de Brit waren de eerste trainingen dan ook een grote opluchting voor heel het team, omdat Mercedes na de testweken in Barca geen idee had waar het ten opzichte van de concurrentie zou staan. Sure…

Ondertussen geeft Bottas aan dat het gat tussen hem en Hamilton behoorlijk groot is, maar de Fin maakt zich vooralsnog geen zorgen. Hij gunt zichzelf de tijd om z’n eigen leertraject te volgen en is er zeker van dat hij morgen tijdens de derde vrije training en de kwalificatie stappen zal maken. (via: Autosport.com)

Terugkomend op de opluchting van Hamilton: denken jullie dat LH44 oprecht dolblij is met de pace, of heeft Mercedes in de winter verstoppertje gespeeld? Ik neig naar optie 2.