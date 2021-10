Hamilton nog steeds over de zeik op Mercedes

Er hadden meer punten gescoord kunnen worden door Hamilton in Turkije. Zijn fout of die van het team?

Lewis Hamilton kijkt met een zuur gezicht terug op de Grand Prix van Turkije gisteren. De zevenvoudig wereldkampioen was op z’n zachtst gezegd niet blij met het resultaat. Ook uren na de race zat het de Brit nog dwars.

Maar lag de fout nu bij Mercedes of bij Hamilton? De coureur was het in elk geval niet eens met de strategie van het F1-team. Op een eerdere call om naar binnen te komen reageerde Hamilton negatief. Aan een latere call gaf hij toch gehoor. Een fout, zo bleek achteraf. Het kostte hem mogelijk een podiumplek. Het is een gevoelige kwestie, want Hamilton heeft de punten hard nodig. De schade bleef uiteindelijk beperkt, met een minieme afstand op Verstappen in het wereldkampioenschap.

In een interview met onder meer RacingNews365 geeft Hamilton niet direct Mercedes de schuld, maar hij is nog duidelijk over de zeik op de keuzes van het team. Op de boordradio’s tijdens de race konden we al een gepeperde Lewis horen. Maar dat was in het heetst van de strijd, logisch dat er emotie naar boven komt. Nu blijkt echter met een interview dat enkele uren na de race heeft plaatsgevonden dat het nog diep zit bij de coureur.

Lewis heeft in elk geval ruim de tijd om rustig af te koelen. De volgende Grand Prix is pas over een kleine twee weken in de Verenigde Staten. Daar krijgt de Mercedes-rijder een herkansing om de o zo belangrijke punten voor het wereldkampioenschap te pakken. De strategische blunder zal een deukje opleveren in de relatie tussen Mercedes en Hamilton. Maar met een goed resultaat met de volgende race kan deze fout ongetwijfeld snel vergeten worden.