Bottas negeerde in de slotfase van de race een beetje ondeugend de wens van zijn broodheer Mercedes.

Valtteri Bottas speelde andermaal een ondersteunende rol voor zijn kopman Hamilton in de Grand Prix van vandaag. Heel even leek Valtteri de beste kaarten in handen te hebben op de zege. Hamilton en Verstappen maakten namelijk een relatief vroege pitstop, wat Bottas de leiding in de race gaf. Ook het team van Mercedes dacht toen even dat BOT kon winnen. Echter moest de Fin daarvoor dan wel op oude banden Verstappen rondenlang achter zich houden. Dat lukte hem niet en daarmee was zijn rol min of meer uitgespeeld.

Aan het einde van de race haalde Mercedes VB77 toch nog een keer binnen. De eerste gedachte daarbij was dat Mercedes de snelste ronde wilde zeker stellen. Dat was ook het geval, alleen dan liefst niet met Bottas. Het team liet de Fin alleen maar stoppen, zodat Hamilton daarmee ook kon stoppen zonder de tweede plek te verliezen. HAM, die de snelste ronde tot dat punt toch al in handen had, kon het extra puntje daarmee zeker stellen.

Doch Bottas had nu wel een set nieuw rubber onder zijn auto en had al snel door dat het team hem weer aan het feuten was. Dus besloot hij dat het tijd was karakter te tonen. Nadat de Fin in de eerste en tweede sector paarse tijden klokte, kwam hoofd strategist James Vowles op de radio om hem te vertellen het rustiger aan te doen in sector drie. Uiteindelijk deed VB77 dat dan ook, maar wel een beetje halfslachtig. Hierdoor pakte hij toch even de snelste ronde en daardoor moest Hamilton nog even extra aan de bak. Na de race zegt Bottas er dit over:

Ik heb het wel gehoord op de radio. Maar ja, ik besloot een beetje te spelen met het team. Dat was het meest enerverende moment van mijn race. Ik liftte een beetje in sector drie dus ik wist dat Hamilton alsnog de snelste ronde kon gaan pakken. Valtteri Bottas, doet soms een beetje stoer maar bindt uiteindelijk altijd in

Teambaas Toto Wolff bedekte de zaak na de race knarsentandend met de mantel der liefde:

Valtteri was een beetje ondeugend. Ik snap dat deze situatie moeilijk is voor een coureur. Maar het kampioenschap is zo spannend dat we elk puntje [voor Lewis] nodig hebben. Toto Wolff, heeft liever dat Susie ondeugend is

Waarvan akte!