Koop je eigen leaseauto als het contract eindigt

Dit is nog eens een goed initiatief van ALD Automotive.

ALD Automotive is een internationale leasemaatschappij, actief in maar liefst 41 landen. Ze zijn net gestart met een nieuwe pilot: Own my car. Hiermee kan de bestuurder (leaserijder) zijn/haar voertuig zelf kopen als het contract eindigt. Of nog beter, je kan personen binnen je sociale netwerk van hetzelfde aanbod laten profiteren. Interesse? Help dan deze prachtige leaseauto aan een volgend baasje. Zuinig, ruim en volgens Wouter nog volop profiel op de banden. Kopen dus! #ownmycar

Hoe het werkt: leaserijders van ALD Automotive krijgen 8 tot 10 weken voor het einde van het contract een aantrekkelijk aanbod om de auto over te nemen. Gaan zij hier niet op in, dan kan hetzelfde aanbod via social media worden gedeeld. Leidt het tot een koop, dan ontvangt de leaserijder een dinercheque van 150,- Euro. Het kopen van een gebruikte leaseauto via Own my car brengt verschillende voordelen. De koper heeft een prijsvoordeel en er is meer vertrouwen omdat de auto wordt gekocht van iemand binnen zijn of haar persoonlijke netwerk. ALD Automotive kan door de verkoop via Own my car een schakel uit het operationele proces halen, wat voor hen een besparing in stallings- en transportkosten oplevert.