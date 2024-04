Gallardo met 1.000 pk te koop in Nederland voor ‘weinig’

Een Gallardo met 1.000 pk klinkt – letterlijk – als muziek in de oren.

Toen de Bugatti Veyron op de markt kwam (en dat duurde even), wist iedereen dat het wel heel erg bijzonder was. Het maximumvermogen van 1.000 pk en de bijbehorende prestaties waren ongekend voor die tijd. Iedereen was dat dat nooit meer vertoond zou gaan worden. Inmiddels zijn we een zo’n 15 jaar verder en weten we wel beter. Zowel het vermogen als de prestaties worden gematcht.

En nee, niet alleen door elektrische auto’s en andere hypercars. Er zijn ook diverse tuners die soortgelijke vermogens weten te halen. Het grappige is, in dit geval betreft het een auto uit hetzelfde concern én tijdperk van de Bugatti Veyron, namelijk de Lamborghini Gallardo.

Twin Turbo-conversie

Dat bleek namelijk een uitstekende basis voor twin turbo-conversies. Die van UGR (Under Ground Racing) zijn bekend, in dit geval hebben we een project van Sneaky Tuning. De basis is de pre-facelift Gallardo. Die hebben een V10 van 5 liter (in plaats van 5.2). Belangrijker is de ontstekingsvolgorde, waardoor deze nog echt hemels zingen. De V10 is voorzien van een P5R Twin Turbo kit voor extra veel vermogen.

Dit kit bestaat twee enorme Garrett GTX3584RS-turbocompressoren en een enorme Garrett-intercooler. Sowieso is werkelijk alles aan de motor aangepast. Niet alleen moet het blok in staat zijn om 1.000 pk te leveren, maar ook om dat vervolgens heel te blijven. In dit geval een hele hoop, namelijk precies 1.000 pk. Dat is best knap om dat precies voor elkaar te krijgen. Het koppel bedraagt 1.030 Nm.

Gallardo begrensd op 1.000 pk

Dat vermogen is overigens afgeregeld op 1.000 pk, meer is namelijk wel mogelijk. Je ziet ook exemplaren met vermogens tot 1.500 pk of meer. Ze hebben het vermogen in de perken gehouden om de E-Gear-transmissie te ontzien. Dat is nog zo’n gerobotiseerde handbak. Het is altijd een goed teken als een tuner niet de maximale grenzen gaat opzoeken. Over de prestaties wordt met geen woord gerept, maar waarschijnlijk is de hoeveelheid bruin vocht die je ondergoed kan absorberen een belangrijkere indicator dan de snelheidsmeter.

De prijs van dit alles is natuurlijk een hele hoop, maar toch ook weer niet. De vraagprijs is namelijk 152.950 euro. Dat is best een hoop geld voor een Gallardo E-Gear uit 2004 met 89.932 km op de klok. Maar ja, reken maar uit, de tuning kost op zijn minst 100.000 euro en sindsdien is de auto natuurlijk helemaal opnieuw opgebouwd. Dus wat dat betreft heb je een technisch goede Gallardo voor 50 mille en is de tuning al voor je uitgevoerd. Oh, en wat kost een Veyron op het moment? Precies, dan is dit best een koopje, nietwaar? Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken.

