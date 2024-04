Deze Fugazi G-Klasse is echter dan de echte

Het is weer tijd voor een Fugazi G-klasse!

Imitatie is de hoogste vorm van vleierij. Het betekent simpelweg dat je goed bezig bent, als mensen of bedrijven je na gaan doen. In dit geval hebben we de Force Gurkha voor je! Dat een Mercedes-Benz G-Klasse op bijna alle manieren, behalve dan dat het er geen een is. We zeggen er voor de zekerheid bij dat we de titel en inleiding met een licht-ironische toon proberen over te brengen.

De Gurkha is een product van Force Motors. Toevallig hadden behandelden wij van Autoblog drie jaar geleden de driedeurs variant en dit is de vijfdeurs-versie! De styling is overduidelijk geïnspireerd op de G-Klasse, nog meer dan bij de driedeurs Fugazi G-Klasse.

Kolder

Ook toen riepen we al dat we heel erg stiekem de Fugazi G-klasse verkozen boven een echte. Ook toen was dat ironische kolder, maar is er wel degelijk een serieuze ondertoon. Natuurlijk begrijpen we dat Mercedes-Benz die G63 AMG’s met matte lak en sportuitlaten verkoopt. Maar het staat wel een beetje ver af van wat het ooit was en deze Gurkha staat er dus dichter bij.

De Force Motors Gurkha heeft onder de Mercedes-esque kap gewoon een échte Mercedes-motor liggen. In dit geval is het een vrij eenvoudige 2.6 liter dieselmotor. Althans, het is net als met SsangYongs van vroeger een in licentie gebouwde motor. Schakelen gaat met een handbak (vijf verzetten) en vierwielaandrijving is standaard, evenals diverse differentiëlen die je kunt blokkeren. De vijfdeurs is met 138 pk aanzienlijk krachtiger dan de driedeurs, die slechts 88 pk heeft.

Fugazi G-klasse is ietsje kleiner

Het is wel een iets kleiner voertuig. De lengte is 4,39 meter en de wielbasis bedraagt 2,83 meter. Een echte G-Klasse is 4,70 meter lang en heeft een wielbasis van 2,89 meter. Dat is eigenlijk ook niet echt heel erg groot voor zijn prijsklasse.

De persfoto’s zijn echt heerlijk eerlijk, precies wat we in Europa deden in de jaren ’80, maar dan met een paar leuke updates. Zo is er bij de interieurfoto op het scherm een afbeelding van de korte Gurkha! Ook zien we weer ouderwetse dingen, zoals ‘lege’ knopjes die niets doen. Of wat te denken van het stuurwiel, dat in hoogte is te verstellen. Dus blijkbaar niet in diepte wat gewoon standaard was op een Peugeot 307 uit 2002.

Slechts 20 mille!

Ondanks dat het een rijdend milieudelict is (in India zijn er geen milieu-issues), is er wel degelijk een ‘ECO-modus. Dus je hebt een rijdende vierkante blokkendoos op een ladderchassis met een antieke oliestoker onder de kap, maar je kan dat pareren met een Eco-moldus? Is de eco-modus tevens de ‘uit’-knop?

Op sommige punten is deze Fugazi G-klasse zelfs beter dan het origineel, want het is een zevenzitter! Waarschijnlijk kun je er niet zeven @jaapiyo’s of @loeks in kwijt, maar zevenmaal een @rubenpriest moet wel lukken. Daarnaast is de doelmatigheid van deze force Motors Gurkha oprechter dan die van Mercedes Gelaendewagan. Een ander USP is de prijs, want dit ding kost omgerekend minder dan 20 mille. In Nederland zou daar nog 80 mille aan BPM bovenop komen, plus importtaksen.

