Zelfs Mercedes vindt elektrische Mercedessen niet mooi, wie dan wel?

Gisteren mochten we de vernieuwde Mercedes Benz S-Klasse aanschouwen. De aanpassingen waren dermate mild dat we echt spreken van een modelupdate, niet echt een facelift. Nu is daar op zich een goede reden voor: in veel gevallen zien de modellen van Mercedes-Benz er heel erg puik uit.

Dat moeten we eventjes bijstellen. De Mercedessen met een verbrandingsmotor onder de kap zien er fraai uit. De elektrische Mercedessen zijn niet genoegen voor mensen met de gift van zicht. Dat komt voornamelijk door de verhoudingen, zeker als je kijkt naar de Mercedes-Benz EQE en de EQS. Een relatief korte neus die doet denken aan de Cab Forward-Chryslers van de jaren ’90 is nog tot daar aan toe, maar de achterzijde is én heel erg kort en het achterwiel staat heel erg ver naar achteren.

Mercedes vindt Mercedessen dus niet zo mooi

Het is natuurlijk logisch dat Mercedes-Benz doet wat ze doen: de vormgeving is gunstig voor de weerstand en die extreem grote wielbasis zorgt ervoor dat je daar de accu tussen kan plaatsen. Een grote motorkap (wat een auto mooi maakt) is niet nodig, want de elektromotoren zitten op de assen. Maar Mercedes is er uiteindelijk toch niet zo heel erg blij mee, zo blijkt uit de uitspraken van Robert Lesnik aan Autocar.

Volgens Lesnik was het design anders om het anders zijn. Het was de eerste generatie nieuwe elektrische auto’s en Mercedes wilde zich daarmee onderscheiden. Maar Lesnik laat weten dat dat nu gebeurd is en mensen nu gewend zijn aan elektrische auto’s, (behalve @petroldrinker). Daarom is het ook niet meer nodig om het elektrische aspect van de auto te onderstrepen.

Het gaat goed komen

De komende elektrische Mercedessen zullen weer mooi gaan worden. Volgens Lesnik zullen de EQE en de EQS meer raakvlakken gaan krijgen met respectievelijk de E-Klasse en de S-Klasse. Dat zagen we natuurlijk al een beetje met de facelift van de EQS, waarbij het front nu wat meer op dat van de S-Klasse lijkt. Een ander aspect zien we met de Mercedes G580 EQ, waarbij je nauwelijks kunt zien dat het een EV is.

Ook is Resnik op de hoogte dat elektrische auto’s nu veel te veel op elkaar lijken. Bij elektrische auto’s is aerodynamica heel erg belangrijk en die wetten zijn voor elke auto hetzelfde. De toekomstige elektrische Mercedessen zullen er meer uitzien als echte Mercedessen dan EV’s met een ster op de voorzijde.