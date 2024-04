Porsche blauw op een M3 Touring, mag dat (JAWEL!)

Porsche blauw op een M3 touring is hemelse perfectie, nietwaar?

Tegenwoordig is het configureren van je auto een hogere kunstvorm geworden. Vroeger koos je je uitvoering en dan waren er een paar opties waar je nee tegen zei. Denk aan een dakraam, trekhaak, radio en mistlampen.

Tegenwoordig beginnen mensen al te piepen als er op een auto geen adaptive cruise control, head-up display of elektrische robot-LED-verlichting op zit. Fabrikanten doen dat waanzinnig slim, want juist op die opties zitten de marges.

De hoogste vorm van geld van klanten aftroggelen is middels een speciaal kleurtje. Dat gaat soms echt op bizarre wijze. Bij Audi gaat het vrij eenvoudig, voor 4.000 euro (afhankelijk per auto) heb je een Sonderlackierrung. Bij Porsche kan het variëren tussen de 10 en 20 mille. BMW heeft uiteraard ook een zo’n afdeling, Individual (check hier de individualizer!)

Porsche-blauw op een M3 Touring

En er is vandaag wat kruisbestuiving, want deze M3 Touring is uitgevoerd in Porsche blauw! Porsche heeft een hele hoop van dit soort hardblauwe kleuren en dit is ‘Voodoo Blue’. Dat is een Porsche-kleur die bij Porsche op een 911 10.229 euro kost. Bij een M3 Touring kost de lak slechts de helft. Kijk, dat scheelt al meteen geld!

Geld dat je uit kunt geven aan upgrades! Dat is precies wat er hier gebeurd is. Na het samenstellen van een heel erg bijzondere M3 Touring is deze keihard aangepakt door G-Power, dat je inderdaad uitspreekt als Gay Power. Bij G-Power hebben ze er een G3M Bi-Turbo van gemaakt. Dat is een behoorlijk hete variant die ze voorschotelen.

De motor is namelijk voorzien van alle bekende upgrades die je al eens eerder voorbij zag komen: downpipes, hybride turbo’s, grotere intercooler, sportuitlaatsysteem en in eigen huis ontwikkelde software. Het resultaat is 720 pk! Meer dan voldoende, natuurlijk. Het toffe is dat de optische mods ook werken. Het interieur is namelijk oranje. De rest van de aanpassingen zijn daar op afgestemd.

Geen carbon dak of pano?

De streepjes op de diffusor, de striping, de stickers, de velgen, de stiksels van de premium mattenset: alles is oranje. De motorkap is ietsje aggressiever dan voorheen en we zien een extra splitter. Leuke touch zijn die gele lampen. Tenslotte is dat dak zwart gewrapt. Fun fact: de M3 Touring kun je niet krijgen met een panoramadak, maar ook niet met een carbon dak!

Wil je een dergelijke auto, dan zit er niets anders op om heel erg je best te gaan doen op school. Eerst moet je bij BMW M langs om die M3 Touring te kunnen kopen. Vervolgens moet je n aar de Individual-afdeling om ‘m zo samen te kunnen stellen en tenslotte moet je naar G-Power om onbenutte potentieel aan te spreken.