Lewis Hamilton houdt van zeeschelpen en zoete aardappelen

De man die dit jaar zestien races gaat winnen is de diepte in gegaan gedurende een nieuw interview.

We zijn het alweer bijna vergeten, maar Lewis Hamilton werd vorig jaar geen kampioen in de F1. Daar de man die wel kampioen werd zijn (F1-)botsmuts echter aan de wilgen heeft gehangen, zijn de jongens van Formula1.com toch maar even gaan zitten met LH44 om over het leven te praten. Zoals je van ons gewend bent, lichten we de hoogtepunten voor je uit.

Als je je hele leven nog maar één gerecht zou mogen eten, wat zou het dan zijn?

Mag het een grote maaltijd zijn? Ik zou beginnen met een aantal pannenkoeken, minimaal zes. Vervolgens zou ik wat spek willen hebben. Daarna goede gebakken kip met gebakken rijst. Tenslotte een zak Haribo en kwarktaart. Volgens mij zou ik de rest van mijn leven daar wel mee vooruit kunnen.



Wat is je favoriete topping voor pizza’s?

Het was pepperoni, maar ik ben gestopt met rood vlees eten dus nu kaan ik alleen nog maar hele saaie pizza’s. Oh wacht nee, truffels! In Bahrein was er een feestje na de race met truffel-pizza’s en ik heb er minimaal tien van weggebuffeld. Ik kon er niet mee ophouden.



Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Bora Bora. Dat wil zeggen, ik ben er nog nooit geweest, maar het lijkt me een droomlocatie.



Wat is je favoriete circuit?

Macau. Het is Monaco maal twee.

Als je één auto moest kiezen om te rijden voor de rest van je leven…?

Waarschijnlijk de Mercedes 300SL Gullwing.



Wat is je favoriete game?

Ik ben een CoD-fanb0i.



Wat is je favoriete sport om te spelen?

Ik heb laatst uitgevonden dat schaken een sport is. Is het echt een sport? Zo ja, dan schaken. Een snowboarden ook natuurlijk. Het ligt aan het seizoen.

Als je één liedje uit mag zoeken om naar te luisteren?

Voor de rest van je leven? Oh dat moet dan wel een goede zijn: Superstition van Stevie Wonder.



Hetzelfde voor een film?

Cool Runnings. Ik denk dat ik die al duizend keer bekeken heb.



Stel dat je nog maar één drankje zou mogen drinken?

Dan zou ik gaan voor water met grenadine.



In welke stad zou je het liefste willen wonen?

Los Angeles.



Stel dat je één persoon uit mag kiezen om de rest van je leven mee samen te wonen?

Mijn moeder. Ik kan haar tenminste de hele dag uitstaan.



Wie zou je het liefste hebben als je teamgenoot?

Ayrton Senna. Misschien zouden we niet zo goed met elkaar kunnen opschieten. Over het algemeen heb ik geen goede relatie met mijn teamgenoten. Maar ik zou Ayrton kiezen omdat hij de beste was.



Wat is je favoriete fruit?

Watermeloen.



…groente?

Zoete aardappels.



Wat is je favoriete manier van transport?

Een motor.



Als je één favoriete bocht zou moeten uitzoeken, welke zou het dan zijn?

de eerste verkante bocht op de Nordschleife. Volgens mij heet die Caracciola.

In welk tijdsgewricht zou je het liefste F1 willen rijden?

De jaren ’80.



Als je iets zou gaan verzamelen, wat zou het dan zijn?

Zeeschelpen. Niet dat ik nu zeeschelpen verzamel, maar daar zie ik wel wat in. Op Bora Bora uiteraard!

Als je slechts één herinnering zou mogen bewaren aan je F1 carrière, wat zou het dan zijn?

Het seizoen 2015.



En als je één race zou mogen uitkiezen om nog eens te bekijken?

Donington 1993, Senna in het natte.