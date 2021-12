BREEK: Hamilton zegt tabee tegen iedereen

Lewis Hamilton zegt nu tabee tegen iedereen.

Vorige week zei Lewis Hamilton al tabee tegen de Formule 1, maar deze week gooit de Brit er nog een schepje bovenop. De kersvers ridder heeft nog altijd niks van zich laten horen sinds zijn hartverscheurende nederlaag in de laatste ronde van het F1 seizoen. Maar dat de zevenvoudig kampioen de pijn voelt, is desalniettemin duidelijk.

Lil’ Lewis is een van de F1 coureurs die een grote ‘presence‘ heeft op de sociale media. De oude F1 honcho Bernie Ecclestone prees LH44 daar al voor toen hij de sport nog runde. Waar een coureur als Sebastian Vettel zijn privacy heel serieus neemt, deelt Lewis zijn ervaringen in De Leven graag met zijn grote schare volgers.

Vroegah ging het dan vooral om swanky foto’s die Lewis’ financiële succes aan de wereld adverteerden. Foto’s van supercars, helicopters en privéjets, je kent het wel. In de laatste jaren gebruikt HAM de socials ook om zijn liefde voor dieren en het milieu kenbaar te maken aan de wereld. Althans, aan de ruim 26 miljoen mensen die hem volgen.

Maar er is nu iets aparts aan de hand. Hamilton heeft namelijk iedereen ontvolgd op Instagram. Mercedes, de Formule 1, maar ook zijn broer Nicholas en misschien nog schrijnender, zijn eigen hond. Nicholas heeft ook gemerkt dat zijn oude broer het moeilijk heeft en laat bij kwaliteitspublicatie de Express optekenen dat hij Lewis even met rust laat:

I tried to speak to him but I’m just gonna leave him for a bit. We all know what it’s like when things are a bit difficult. I think he’s just in a place where he doesn’t want to talk to anyone, including me which is fine. I know what it’s like. I’ve been in the situation before. Not necessarily fighting for world titles, I bloody wish! But when you have a bad day, the last thing you want to do is talk about it.

Nicolas Hamilton, geeft Lewis Hamilton meer ruimte dan Max Verstappen