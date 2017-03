Lijstje: als politieke partijen een auto zouden zijn

De verkiezingen zijn immers al serieus genoeg.

Vandaag vieren we het feest van de democratie en kiezen we nieuwe volksvertegenwoordigers. We hadden natuurlijk enorm veel tijd en energie kunnen steken in een stemwijzer voor automobilisten, maar dat kostte nogal veel tijd en energie. Daarom heb ik als goedmakertje dit luchtige lijstje voor je samengesteld en je mag zelf kiezen of je het gaat lezen. Zolang je vandaag maar gaat kiezen!

VVD: Rolls-Royce Ghost

Normaal. Doen. Iedereen moet voelen dat het beter gaat.

PvdA: Opel Kadett E Caravan

De ultieme arbeidersauto. Bijna uitgestorven, net als de PvdA-stemmer.

GroenLinks: The Beast

Yes we can!

D66: een schoolbus

Gekocht middels een sociaal leenstelsel. Houden we meer geld over voor onderhoud.

50 Plus: Opel Agila. Of een Suzuki Celerio. Of een Volkswagen Fox.

Wel tijdig naar de sloop brengen aub. Twee jaar eerder dan we nu doen om precies te zijn. En dat is een breekpunt.

PVV: Daf 66

Nederlandse auto’s weer van ons! En die afrekenen in guldens.

Forum voor democratie: kies lekker zelf iets

Misschien zo’n oude Amerikaan met vleugels? Daar kun je zo fijn op liggen.

ChristenUnie: Toyota Avensis Verso

Gaat heen en vermenigvuldig u!

SP: dezelfde auto als de buren

Pak de macht! For mother Russia Nederland!

CDA: een huurauto

Een auto die je door wil geven.



Partij voor de Dieren: een groene Jaguar XJ6

Misschien was een E-Type de betere keuze. Die heeft ook maar twee zetels.

SGP: Opel Adam

En dus géén Opel Eva.

Ondernemerspartij: Donkervoort D8

Ikke zelluf doen!

Artikel1: een gele auto

Eigenlijk zouden er quota’s moeten komen voor meer diversiteit aan kleur op de Nederlandse wegen.

DENK: een neutrale BMW

Een neutrale partij voor alle Nederlanders.