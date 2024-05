BREEK: F1 team vraagt FIA dispensatie voor debuut Andrea Kimi Antonelli

De FIA bevestigt: er is dispensatie gevraagd om Andrea Kimi Antonelli een F1 superlicentie te verschaffen. Maar om welk team gaat het? Mercedes, of wil Williams af van Sargeant?

En het silly season gaat gewoon keihard door in de F1. Voor het eerst in tijden, waren er voor het seizoen van 2024 geen rijderswisselingen ten opzichte van het einde van 2023. Dat blijkt echter een vals idee van stabiliteit te zijn geweest. We zijn pas vijf races verwijderd van de start van het seizoen. Maar het lijkt wel einde zomer te zijn. De ene na de andere aankondiging van personele verandering wordt aangekondigd of hangt tenminste in de lucht.

Natuurlijk is de megatransfer (tot nu toe) Hamilton die naar Ferrari gaat. Maar dat Newey stopt bij Red Bull is misschien wel net zo groot nieuws. Natuurlijk moet Sainz ook nog ergens landen. Wellicht naast Hulkenberg die naar Sauber/Audi vertrekt. En hoe zit het met Maxsj Verstappen? Komt er echt een exodus bij Red Bull Racing zoals Zak Brown claimt? Of is de Nederlander slim en grist hij volgend jaar ook nog even zijn vijfde titel mee alvorens eventueel te vertrekken?

Het (definitieve) bericht over Newey is net een dag ingedaald, als we alweer de volgende kwestie bij de kladden hebben. Gisteren ging namelijk het gerucht opeens dat Mercedes de FIA om dispensatie heeft gevraagd voor het breken van de ‘Max Verstappen regel’ voor Andrea Kimi Antonelli. Deze protegé van Das Haus is 17 jaar oud en mag zodoende nog niet zijn debuut maken in de F1.

Mede op basis van zijn F4 titels, heeft Antonelli genoeg punten om in aanmerking te komen voor een F1 superlicentie. Na Max Verstappen, moet je van de FIA echter daarnaast ook 18 zijn om F1 te mogen rijden. Antonelli wordt dat pas in augustus van dit jaar. De Italiaan slaat dit jaar de F3 over en rijdt F2 voor het team van Prema, naast Oliver Bearman, die in Saoedie-Arabië als Ferrari-talent zijn racedebuut maakte voor team rood.

Afgelopen week testte Antonelli nog een Mercedes W13 op het circuit van Imola. Kennelijk heeft hij daarbij zoveel indruk gemaakt dat de hype nu nog groter is. Mercedes wil hem nu zo snel mogelijk de F1 intillen. Maar dat gaat mogelijk…via het team van Williams.

Williams rijdt natuurlijk met Mercedes power units en heeft daarnaast een link met het team van Toto dankzij James Vowles. Deze teambaas werkte voorheen zoals bekend jarenlang bij het Mercedes-Benz MGP AMG Petronas F1 team. Williams opereert desalniettemin redelijk autonoom van Mercedes en de Amerikaanse eigenaren vinden/vonden het wel prettig dat Logan Sargeant in een van hun auto’s zit. De Amerikaan presteert echter dusdanig matig naast Alexander Albon, dat het eigenlijk ‘niet meer kan’.

De FIA heeft inmiddels ook zelf bevestigd dat er een verzoek is ingediend om Antonelli een F1 superlicentie te geven. Maar het zegt er niet bij welk team dat gedaan heeft. Vermaard Drive to Survive ster Will Buxton denkt zeker te weten dat Antonelli dit jaar nog Sargeant gaat vervangen bij Williams. Mogelijk zelfs al vanaf de Grand Prix in Imola. Maar het kan natuurlijk ook dat men de Italiaan eerst nog even laat ruiken aan het echte werk middels vrije trainingen…

Wij denken echter dat het eerste scenario zich gaat aftekenen, als niet vanaf Imola dan later in het seizoen. Helaas voor Sargeant, maar de man heeft zijn kansen gehad. Ironisch genoeg was hij gisteren voor eigen publiek voor het eerst een keer sneller dan Albon (die zijn beste ronde verloor door track limits). Maar op dit moment lijkt het too little too late. En zo stevent ook de meest recente Amerikaanse F1 coureur, af op een carrière van circa 1,5 seizoen. De laatste die het langer vol heeft gehouden is Eddie Cheever. Maar die was klaar in 1989. Hoe kan dat toch…