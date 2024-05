Cabrio als caravantrekker (€18K) – Autoblog Advies

Een cabrio als caravantrekker, kan dat? Jazeker, er is zelfs keuze!

Kun je met een cabrio als caravantrekker gebruiken? Het is een heel erg bijzondere categorie auto, maar ja, dat kan dus. We kregen de aanvraag van Arne. Hij heeft altijd al een cabrio gehad en er met veel plezier in gereden. Een andere hobby van Arne is diens Hobby.

Hij heeft namelijk ook een caravan (we weten niet zeker of het een Hobby is, maar we vonden de woordspeling zo leuk) en eigenlijk zoekt hij een cabriolet als caravantrekker. Kan dat? Ja, dat kan. Dat weet Arne zelf ook, want hij heeft dat al twee keer gedaan met zijn BMW E46 en Volvo C70.

Cabrio als caravantrekker

De situatie verandert voor Arne. Hij heeft sinds kort een lease-auto (een hele dikke Mazda 3) en daar rijdt hij de meeste kilometers in. De fun-kilometers zijn voor de Corvette C4, maar daar rijdt hij te weinig in. Arne wil zijn Corvette verkopen en dan een cabrio voor de caravan terugkopen. Dat betekent dus dat hij een cabriolet zoekt waar een trekhaak achter kan! Dat is zeker niet het geval bij alle cabrio’s.

Check hier de aanvraag van Arne voor een cabrio als caravantrekker:

Huidige / vorige auto’s: 2022 Mazda 3 sedan / 1987 Chevrolet Corvette C4 Koop / lease: Koop Budget: 15-18k Jaarkilometrage 7.500 km Brandstofvoorkeur: benzine Reden aanschaf andere auto: fun + vakantie Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken / modellen: BMW 3 / 1 No-go merken / modellen: Te weinig vermogen om met de caravan vlot met het verkeer mee te rijden, ook berg op :-)

Hoe komen wij aan de cijfers?

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,256 per liter 95

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (Allrisk, inwoner Utrecht, 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

125i of 325i?

Je kan alle kanten op bij BMW voor een cabrio als caravantrekker. Dit is een vraag die we wel vaker krijgen. De 1 Serie en 3 Serie zijn bijna identieke auto’s. De 1 Serie is een versimpelde 3 in technisch opzicht. Dus welk moet je hebben? Nou, het antwoord is simpel, ga je voor de Coupé, kies de 3 Serie. Die is namelijk even zwaar, maar luxer, fraaier, sneller en ruimer.

Gaat het om een cabrio, ga voor de 1 Serie. De 3 Serie cabrio heeft een enorm zware hardtop en die atmosferische zescilinders moeten behoorlijk werken met een caravan eraan. Het kan overigens prima, hoor, maar de 1 Serie is lichtvoetiger en leuker om te rijden als de caravan op de camping staat. Je kan de keuze nog lastiger maken door een BMW 630i Cabrio te overwegen…

Waarom slaan we telkens de Opel Cascada over?

Ja, goede. In principe kun je namelijk ook een Opel Cascada op de kop tikken. Dan heb je een relatief moderne auto waar je nog jaren plezier van kunt hebben. De Cascada is de ideale auto als je één auto hebt die alles moet doen. De Cascada rijdt op zich goed, maar niet inspirerend.

Het is niet echt een model waar je drie keer naar om kijkt (alhoewel dat subjectief is) en ze zitten op een punt waar ze nog flink moeten gaan afschrijven. Met andere woorden, er zijn andere auto’s die aan de vraagstelling voldoen. Maar als je het een tof model vindt, raden we je aan zeker even te kijken. Nuchter beschouwd is er niet heel erg veel mis mee en soms staat er een goede deal op Marktplaats Auto.

Volkswagen Golf GTI Cabrio (5K)

€ 14.950

2013

115.000 km

Wat is het?

Een Hot Hatch, maar dan een cabrio. De Golf GTI Cabrio was het topmodel van de Cabrio-reeks totdat er een Golf R Cabrio kwam. In principe heb je alle voordelen van een Golf GTI, plus een open dak. Dus die hele fijne ‘Topsport’-stoelen, bijvoorbeeld. Of wat te denken van de (over het algemeen) prima uitrusting. Ook is de aankleding leuk met de rode details, vijfgaats wielen en ruitjesbekleding. De auto is helemaal af.

Hoe rijdt het?

Nou, niet helemaal als een Golf GTI. Het lichtvoetige karakter mist en er is het torderen van het koetswerk. Dat gezegd hebbende valt het voor zijn soort wel mee. Een Saab Cabrio-rijder weet niet wat ‘m overkomt. De motor is een parel: voldoende vermogen, heel veel koppel en een soepel karakter. Vanwege het gietijzeren blok ook behoorlijk trillingsvrij. Als hot hatch is ‘ie dus te zwaar en slap, maar als open auto is het juist een goede. Relatief gezien is alleen een Mini Cabrio meer fun, maar het scheelt niet veel.

Kosten Volkswagen Golf

Verbruik: 1 op 11,33

Brandstofkosten: € 125

Gewicht: 1.455 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 81

Verzekering: € 80

Totale kosten per maand: €286

Onderhoudsprognose

Die motor mag dan wel heel erg fijn zijn, de 2.0 TSI van deze generatie heeft niet de beste reputatie. In veel gevallen zijn de issues al aangepakt. Check dat dus van te voren! Ga je voor een automaat, dan altijd even controleren of deze soepel schakelt. Voordeel is dat het een VW Golf is in technisch opzicht is, dus je kan overal terecht voor onderhoud en onderdelen. Verdere beurtjes en dergelijke vallen dan weer reuze mee. Dus check vooral het olieverbruik.

Afschrijvingsprognose

Volkswagens zijn lekker waardevast, Golfjes zijn waardevast en GTI’s verliezen ook weinig waarde. Het is ook nog eens een Cabrio. We verwachten dat het grootste gedeelte van de afschrijving er nu wel op zit. Over een paar jaar krijg je er altijd nog wel 10 mille voor en als je ‘m netjes houdt is het ook een leuke investering, wellicht. Bijzondere Golfjes Cabrio kunnen altijd rekenen op een hoop liefhebbers.

Alfa Romeo Spider 2.2 JTS (939E)

€ 19.950

2006

95.000 km

Wat is het?

Een heel bijzondere auto. Strikt genomen is het een op versie van de Brera, wat weer een 159 Coupé is. Het is dus een tweezits spider D-segment auto. Perfect als je met zijn tweeën bent! Er kan een trekhaak achter, ondanks die vier uitlaten. Die zijn weliswaar echt, maar niet zozeer ‘nodig’. De 2.2 motor is namelijk bescheiden (komen we zo op terug). In dit geval gaat het om het bijzondere design: het design is van ItalDesign, de achterzijde van Pininfarina. Het is dan ook een klein en uniek meesterwerkje. Het interieur is behoorlijk hoogwaardig, zeker de luxer aangeklede modellen met lederen dashboard en two-tone leer. Ook handig, een moderne navi-unit past er met gemak in.

Hoe rijdt het?

De Alfa Romeo Spider is geen uitgesproken sportieve auto, wat je wellicht verwacht van een Spider. Dat maakt de auto de ideale auto om lange stukken mee te toeren. De motor is een minder groots genoegen. De 2.2 JTS rijd op zich prima zoals een grote viercilinder betaamt, maar in de wat zware Spider houdt het niet over. De zescilinder is aanzienlijk duurder, net als de 1.7T. De vijfcilinder diesel lijkt de beste combinatie te zijn, maar daar maak je niet de kilometers voor. Ondanks dat de prestaties niet van het niveau zijn dat je wellicht verwacht, liggen ze erg stabiel en zit er zowaar wat stuurgevoel in.

Kosten

Verbruik: 1 op 9,29

Brandstofkosten: € 152

Gewicht: 1.505 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 81

Verzekering: € 55

Totale kosten per maand: € 288

Onderhoudsprognose

Over het algemeen zijn Alfa Romeo 159’s onderhoudsgevoelig, maar de Spider aanzienlijk minder. Dat komt omdat ze meer vertroeteld worden. Er komt minder snel iets naar boven en als het gebeurt, pakt men het sneller aan. Spiders zijn 4 keer duurder dan een vergelijkbare 159! Het roestende subframe komt minder voor, want de meeste Spiders hebben binnen gestaan. De transmissie moet je wel even checken of ‘ie een ratelend geluid maakt in de zesde versnelling. Check ook of de Spider lekt, met name de elektrische bediening van de zijruiten kan daar niet tegen.

Afschrijvingsprognose

Hier ziet je safe, want Spiders willen maar niet afschrijven. Ondergetekende houdt de markt al een tijdje in de gaten en het lijkt alsof ze ietsje duurder worden. Met moeite konden we een nette 2.2 JTS handbak vinden, terwijl je voor dit geld de mooiste 159 van Nederland kunt kopen. Iets doorsparen voor een 1.750 TBI kan, maar dan gaat het over de 20 mille heen. Die zijn dus nog waardevaster. Als je niet te veel kilometers maakt (en dat doe je niet), kun je bijna afschrijvingsvrij rijden!

Audi S5 Cabriolet (8T)

€ 17.950

2010

160.000 km

Wat is het?

De beste vierzits cabriolet ooit gemaakt? We doelen niet op betrouwbaarheid (haha), maar als totaalpakket. De Audi S5 Cabriolet is bloedmooi, praktisch en rijdt uitstekend. Ondanks dat het een vierzits cabrio is, zijn er tweezits cabrio’s die minder stijf zijn. De stoelen en zitpositie zijn episch goed, zeker als je de optionele S-sportkuipen hebt. Het interieur is strak, fraai en tijdloos.

Hoe rijdt het?

Dit is de fijnste caravantrekker van het rijtje. De S5 is relatief zwaar, op zich niet verkeerd als je een polyester sleurhut meeneemt. De motor is met 333 pk verreweg het sterkst (en je kunt ze heel eenvoudig naar 420 pk chippen mocht je dat leuk vinden). Dan heb je óók nog eens vierwielaandrijving. Met een S5 heb je dus nauwelijks door dat je wat aan het meezeulen bent. Qua wegligging is het vooral heel erg veilig en competent. De S5 kun je heel hard een bocht door jagen, maar écht leuk wordt het nooit. Dat was ook nooit de bedoeling van de auto. Wel leuk, die V6 klinkt gaaf en in een cabrio hoor je ‘m ook beter.

Kosten Audi

Verbruik: 1 op 8,27

Brandstofkosten: € 171

Gewicht: 1.855 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 115

Verzekering: € 115

Totale kosten per maand: € 401

Onderhoudsprognose

Het is bijna een YOLO, deze Audi S5 cabrio. Dat is niet gek, want het is een grote, zware, snelle, luxe Duitse auto en dat is het recept voor enorme hoge garagerekeningen. Er kan dan ook veel kapot. Je moet even letten op de motor (kan olie verbruiken, alle 4 de distributiekettingen kunnen kapot), transmissie (S Tronic) en de tussenbak. Nu is het niet zo dat die meteen de geest geven als je ‘m koopt, maar het is dus belangrijk om de onderhoudshistorie goed te controleren. De Audi S5 appelleert zowel aan de poseur die 2 mille steekt in een bodykit en R8-look velgen als de liefhebber die jaarlijks 4 mille in onderhoud steekt.

Afschrijvingsprognose

De helaas veel te vroeg overleden Def Rhymz zong al geregeld over de afschrijvingscurve van snelle Audi’s: die zakt maar lekker door door door. Een cabrio is over het algemeen iets waardevaster, maar verwacht dat deze nog wel eventjes richting de 10 gaan over een paar jaar.

Mercedes-Benz 500 SL (R129)

€ 17.850

1991

105.000 km

Wat is het?

Een icoon! De Mercedes-Benz SL van de R129-generatie is een auto die bijzonder lang in productie was. Als je het in de jaren ’90 gemaakt had, reed je in deze auto. In dit geval hebben we het over een relatief vroeg model. Die hebben meer vermogen en volgens velgen een fraaier uiterlijk. Zeker als je amberkleurige knipperlichten plaatst. Het is een tweezitter, maar achter je zit een redelijke aflegruimte. Ideaal.

Hoe rijdt het?

Het was in de jaren ’90 een rijdende bankkluis. Nu 20 jaar later is de techniek behoorlijk erop vooruitgegaan. Wel heb je het gevoel dat alles voor het leven is gemaakt. De motor is een ‘echte’ V8, niet gedempt door turbo’s. De motor kan ook serieus stappen zetten. Die 250 km/u ga je gewoon halen (wel eerst even de caravan loskoppelen).

Kosten

Verbruik: 1 op 7,62

Brandstofkosten: € 185

Gewicht: 1.770 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 106

Verzekering: € 115

Totale kosten per maand: € 406

Onderhoudsprognose

Ja, dit zijn de geweldig in elkaar geschroefde Benzen, maar je hebt het nog altijd over een 34 jaar oude auto. Dus naast de gebruikelijke dingen (remmen, banden et cetera) heb je ook te maken met, eh, alles! Onderhoud en staat zegt alles. Meer dan kilometers. Als je een nettere vind met 150.000 km, dan moet je altijd daarvoor gaan. Bij exemplaren die veel buiten hebben gestaan, wil roest nog weleens opspelen.

Afschrijvingsprognose

Eigenlijk niets. Houd hem netjes en rij er niet 50.000 km per jaar mee, is het devies. Gewoon 10k per jaar mee rijden, elk jaar APK en onderhoud doen en elk euvel zo snel mogelijk repareren en je kan afschrijvingsvrij rondrijden.

Conclusie cabrio als caravantrekker

Wat moet je nu kiezen als je een cabrio als caravantrekker zoekt? Dat bleek een leuk vraagstuk te zijn! Niet alle cabrio’s zijn geschikt voor een trekhaak, namelijk. Van deze vier hebben ze allemaal wel wat. De Alfa Romeo is relatief goedkoop qua onderhoud en afschrijving en bloedmooi, maar moet wel hard werken. De Audi S5 is de beste allround vierzits cabrio onder de 20 mille, maar behoorlijk duur per kilometer. Eigenlijk had dat misschien de Yolo moeten zijn, want de SL lijkt ons de meest geschikte caravantrekker en eentje die perfect past van twee mensen die willen genieten van al het moois dat Europa te bieden heeft.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!

Fotocredit header: BMW E46 Cabrio met caravan door @tweemeter via Autoblog Spots.