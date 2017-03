Live: Bij de Mercedes E-Klasse gaat het dak eraf

Hij is pas net officieel onthuld, maar natuurlijk hebben we al een stapeltje live pics voor je.

Ja hij lijkt veel op de open varianten van de C- en S-klasse. Toch oogt de dakloze E wat ons betreft lekker bulky. Bij de introductie krijgt de E-Klasse Cabriolet de beschikking over vier verschillende motoren, met vermogens tussen 184 en 333 pk.

Verder krijgt de klant vooralsnog één dieselblok om uit te kiezen, het is de E 220d met 194 pk en 400 Nm. Gemakshalve gaan we ervan uit dat meer (hete) varianten zullen volgen, we houden je uiteraard op de hoogte.