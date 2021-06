Mercedes C Cabrio komt er dus gelukkig wel - Autoblog.nl

Het was even twijfelen of de Mercedes C Cabrio er nog wel zou komen.

Het mag geen verrassing zijn dat er in autoland vreemde dingen gebeuren. De transitie naar elektrische aandrijflijnen is eigenlijk de minst vreemde. Nee, de nodeloze obsessie om een crossover te rijden wordt groter en groter.

Voor autofabrikanten is het simpel: die gaan ze bouwen. Ondanks hun stoere looks, staan ze gewoon op een personenauto-platform en kost het niet zoveel om ze te ontwikkelen, terwijl de marges flink zijn en de markt blijft groeien. Juist, in de BCG-matrix spreken we dan van een Cashcow! Gelukkig breekt de Mercedes C Cabrio met de traditie.

Mercedes C Cabrio

Het lijkt heel vanzelfsprekend dat dit model eraan komt, van de vorige generatie C-Klasse was er immers ook een Cabriolet. Echter, Mercedes heeft aangegeven dat de markt ‘een andere kant’ opgaat en dat ze teveel cabriolets, roadsters en coupé’s in het gamma hebben. Deze modellen zijn namelijk aanzienlijk duurder om te ontwikkelen en er worden er minder van verkocht. In de BCG-Matrix betreft het dan een Dog. Tot zover de Marketing 101.

De Mercedes C Cabrio is inmiddels bevestigd en de eerste prototypes rijden nu rond. Dat is vrij snel na de introductie van de sedan en Estate, enkele weken geleden. Hierdoor is het veilig te stellen dat de E-Klasse Coupé en Cabriolet géén opvolger zullen krijgen. Deze modellen zitten te dicht bij de C-Klasse Coupé en Cabriolet. De nieuwe C Cabrio krijgt een stoffen kap.

Introductie

De verwachting is dat de auto arriveert op de markt in 2023, alhoewel iets eerder ons niet zou verrassen. In tegenstelling tot de vorige generatie is er nu een voorganger. Het lijkt ons sterk dat Mercedes nog twee jaar het oude model in productie wil houden. Wij vinden dat niet erg overigens, want voor die versie is er namelijk de C63 AMG met 4.0 V8.

De nieuwe Mercedes C Cabrio zal alleen met viercilinder-motoren worden aangeboden. Zowel benzine en diesel, met een variatie aan hybride assistenten. Ook een AMG-versie staat in de planning, zij het ditmaal niet met vier liters maar vier cilinders. Deze wordt bijgestaan door een elektromotor, waardoor het vermogen alsnog de 600 pk-grens zal passeren. We zijn benieuwd wat het gewicht van die versie wordt.

Via: Motor1.com