Live: de Artega met 1.000 elektro pk’s

Collega @Dizono twijfelde openlijk aan het bestaan van de Artega Scalo Superelletra, maar op de foto's lijkt 'ie toch behoorlijk veel op een auto.!

Waar de Artega GT nog werd uitgerust met een 3.6 VR6 krijgt de Scalo Superelletra de beschikking over een stel elektromotoren die maar liefst 1.000 pk aan onverdunde power leveren. Bovendien wordt een actieradius van 500 kilometer gecommuniceerd. Zijn we een beetje sceptisch over, maar aan Artega om ons ongelijk te bewijzen.

Qua design blaast deze elektroracer ons niet van de sokken omdat het grotendeels bekend is van de Artega GT. Wel heb ik een beetje een probleem met die B-stijl die wel erg prominent aanwezig is. Desalniettemin zijn we benieuwd of Artega de grote woorden waar kan maken, we komen er ongetwijfeld binnenkort achter.