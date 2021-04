Hennessey Mammoth is 1.000 pk gezinsauto - Autoblog.nl

Kom kinderen, kom schat. We gaan lekker naar het park. Bwrooaaaaap, aldus de V8 van de Hennessey Mammoth.

De mammoet is al een tijdje uitgestorven, maar de Hennessey Mammoth is springlevend. Zie je hem niet, dan hoor je hem wel. De tuner uit Texas heeft op basis van de knotsgekke Ram 1500 TRX een nog gekkere auto gemaakt. Met een dichte cabine kun je eenvoudig het hele gezin, plus bagage meenemen. En natuurlijk is de V8 ook niet ongemoeid gebleven.

Met meer dan 700 pk uit een V8 met supercharger had de Ram 1500 TRX absoluut geen tuning nodig. Fout, zeggen ze dan bij Hennessey. De achtpitter werd voorzien van een gloednieuwe supercharger, luchtinlaat, brandstof injectoren en een nieuwe kalibratie van de motor. Het resultaat is een schofterige 1.026 pk en 1.313 Nm koppel. De Amerikaanse 0-60 mph ligt op 3,2 seconden. En mocht je een dragstrip vinden, dan kun je de kwart mijl in 11,4 seconden voltooien. Het uiterlijk is tevens wat extremer gemaakt, zodat de TRX een nog gevaarlijker voorkomen heeft.

Uiteindelijk is de Hennessey Mammoth voor gezinnen moet een goed gevulde portemonnee. De tuner vraagt namelijk 375.000 dollar voor het gevaarte. Exclusief is ‘ie wel. Er worden slechts 20 stuks van gemaakt. De orderboeken zijn vanaf heden geopend.