De Autoshow van Genève keert nu écht terug! - Autoblog.nl

Dit keer zijn ze serieus: in 2022 moet er weer genoeg ademruimte zijn voor een Autoshow van Genève.

Kleine anekdote: tijdens het bankhangen met familie laatst, kwam een discussiepunt aan bod wat voor een geinige verdeeldheid zorgde. Groep A wilde weer naar alle festivals, evenementen en alle andere ongein die COVID-19 ons afgenomen heeft, maar Groep B vond dit juist een mooi moment om eens te kijken naar zaken die ook gewoon eens weg kunnen. Bij ondergetekende doemde de Autoshow van Genève op.

Autoshow van Genève

De belangrijkste Europese autoshow in Zwitserland is namelijk nou twee keer op rij afgelast. In 2020 stond Autoblog al in de startblokken om een vlucht te halen, toen op het allerlaatste moment de Autoshow van Genève afgelast werd. Alle onthullingen gingen toen online. In 2021 was de verrassing er wel af en grepen autofabrikanten de ‘Genève-week’ niet eens in het bijzonder aan om hun onthullingen te doen.

Daarnaast, hoe relevant is zo’n show nog? De Autoshow van Genève gaat hand in hand met een goede reflextest voor de Autoblog-redactie in eigen land, waar je alle onthullingen per direct op Autoblog kunt vinden. En de beurs zelf is een mooie gelegenheid om de auto’s live te zien, maar om @willeme te citeren: je staat toch alleen maar in de rij om even in een Skoda Octavia te zitten, terwijl je daar een paar maanden later zonder rij en met een kopje koffie ook in kan zitten – en zelfs rijden – bij de Skoda-dealer. Begrijp mij niet verkeerd, zo’n beurs is een leuke ervaring, maar in hoeverre heb jij de Autoshow van Genève gemist deze twee jaar?

Terugkeer

Genève zelf is het absoluut niet met mij eens en kondigt een nieuwe Autoshow van Genève aan. Zelfs de datum staat al vast: het gaat om 19 tot en met 27 februari 2022, met uiteraard twee persdagen ervoor (17 en 18 februari). Wel gaan er veranderingen plaatsvinden waardoor de show ‘substantieel gaat veranderen ten opzichte van de vorige edities’. Dit heeft ook te maken met COVID: ook al willen we dat het weg is tegen 2022, dat kun je niet garanderen. De beurs wordt dus nog steeds min of meer coronaproof. De CEO van de Autoshow van Genève, Sandro Mesquita, verklaart in een persbericht:

“With the dispatch of the tender packages, we are now officially starting the organisation of GIMS 2022. My team and I can hardly wait to present our concept to the exhibitors and subsequently to the public. We really hope that the health situation and the corresponding policy regulations regarding Covid 19 will allow us to bring it to life.”

Nodig of niet, de Autoshow van Genève is een absoluut fenomeen en aangezien dit de 91ste editie wordt, is de geschiedenis er zeker. Meer details worden later bekend, maar doorwinterde beursfans mogen alvast een weekje vrij nemen in februari.