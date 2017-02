Max Verstappen: liever tien andere auto’s dan AM RB001

Als Newey deze uitspraak van onze landgenoot maar door de vingers kan zien.

Formule 1 coureurs klagen wel eens dat als ze eenmaal gewend zijn aan het geweld van hun kantoren op wielen, ze niet meer warm kunnen worden van straatauto’s. Voor ons autoliefhebbers die dromen van Ferrari’s, Lambo’s en Aston’s voor de straat is dat in eerste instantie moeilijk serieus te nemen. Kijk echter eens naar onderstaand filmpje dat het snelheidsverschil tussen een GT en een F1 inzichtelijk maakt en dan kan je je er wellicht wel iets bij voorstellen.

Om dit serieuze probleem voor F1-coureurs op te lossen, werken Aston Martin en Mercedes momenteel aan hypercars die de benchmark voor wat we een hypercar noemen weer een stukje verder verschuiven. De hypercar van de driepuntige ster heet voorlopig Project One en de bliksemflits van Aston Martin/Red Bull wordt intern AM-RB 001 genoemd. Adrian Newey doet er veel designwerk voor.

Waar het voor coureurs als Sebastian Vettel wellicht een beetje onhandig is om privé in zo’n superauto van de concurrentie te gaan rijden door de Italiaanse heuvels, heeft VES (VER?) de pure mazzel dat hij ook nog eens in dienst is van één van deze twee merken. Max is dus een gedoodverfde kandidaat voor zo’n RB 001, zou je zeggen. Maar Max ziet dat zelf anders.

In een interview met Max Verstappen door Verstappen.nl werd Max gevraagd of hij de hypercar binnenkort in zijn garage bijzet. Maar Max zegt neen:

“Hij [de RB 001] kost natuurlijk enorm veel geld, dus voor mijn gevoel hoeft dat niet. Dan koop ik er liever tien andere auto’s voor. Op de weg houd ik me toch netjes aan de regels, ik wil niet mijn rijbewijs kwijt raken.”

De laatste quote is wel een beetje tricky voor een F1 coureur, want voordat je het weet wordt je met 300+ geflitst op de afsluitdijk en zit Jean Todt achter je aan. Max weet echter waarschijnlijk dat de pakkans vrij klein is. Enfin, wat vind jij van deze afweging? Liever tien lekkere auto’s van gemiddeld een tonnetje of twee, of toch gaan voor die ene ekte ekte übercar? Laat het weten, in de comments!