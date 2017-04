Miljardair wil Nürburgring het nakijken geven

Met een Disneyland voor volwassen mannen.

Men zegt dat Chinezen goed zijn in het kopieëren van dingen, maar de Amerikanen kunnen er ook wat van. Het verschil met de Chinezen is dat de Amerikanen altijd een overdreven extra stap zetten. Het moet immers allemaal groter, beter en soms ook sneller zijn.

Een paar jaar geleden kwam het nieuws naar buiten dat een Amerikaan een kopie van de Nürburgring wilde realiseren in Nevada. Dit keer komt er weer nieuws vanuit de U S of A naar buiten over een nieuw mega-circuit in de omgeving van Las Vegas. Ditmaal is het miljardair John Morris die met dergelijke plannen komt. Morris doet de aankondiging in een uitgebreid interview met Bloomberg.

Het circuit moet 24 kilometer lang worden. Daarmee zal de baan net iets langer worden dan de Nordschleife (22,8 km). De locatie voor het circuit is zijn Spring Mountain Motor Resort & Country Club. Het circuit zal onderdeel zijn van een geplande uitbreiding die Morris heeft voor de club.

De Spring Mountain Motor Resort & Country Club is een bedevaartsoord voor rijke mannen met een schietbaan, slaapvertrekken, een zwembad en je kunt er vliegen met een jetpack. Naast een mega-circuit heeft de miljardair ook andere plannen voor de uitbreiding. De 69-jarige Morris spreekt onder andere over het realiseren van een bioscoop, een wasstraat, luxe huizen, een hotel, restaurants en een coffeeshop. “We’ll end up with our own city, and we can do whatever the hell we want.” een soort mancave in het kwadraat dus. De ondernemer heeft zijn plannen bij de gemeente neergelegd en het is nu wachten op toestemming. Een lidmaatschap voor de Spring Mountain Motor Resort & Country Club kost 45.000 dollar. Daarnaast wordt er jaarlijks 5.000 dollar in rekening gebracht om het lidmaatschap te verlengen.

Foto via @adamdaga op Autojunk. Met dank aan @jjcp voor de tip!