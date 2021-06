Deze Nürburgring-bocht is vernoemd naar Sabine Schmitz - Autoblog.nl

Het is officieel, de eerder dit jaar overleden Nürburgring-legende Sabine Schmitz heeft haar eigen bocht gekregen.

In maart van dit jaar was er het verdrietige nieuws dat Sabine Schmitz op 51-jarige leeftijd was te komen overlijden. Ze verloor de strijd tegen kanker. Kort daarna ontstond een online initiatief om een bocht op de Nürburgring naar haar te vernoemen. Ze was en is immers het vrouwelijke icoon van de wereldberoemde racebaan.

Vele tienduizenden handtekeningen werden binnen no time een feit. De organisatie van de Nürburgring heeft besloten dat het inderdaad goed is om Schmitz te herinneren door een bocht naar haar te vernoemen. De wens van fans is daarmee werkelijkheid geworden.

Waar precies?

De allereerste bocht nadat je vanuit het GP-gedeelte de Nürburgring Nordschleife op komt is vernoemd naar Sabine Schmitz. Voor de lezers onder ons die bekend zijn met touristenfahrten. Nadat je de Nordschleife bent opgereden op de Döttinger Höhe krijg je een aantal scherpe bochten. Dan volgt er een kort recht stukje en duik je eigenlijk pas bij de eerstvolgende bocht echt de Nordschleife op. Dat rechte stuk is tevens het begin waarop de tijd gaat lopen wanneer er record worden verreden. De eerste bocht had tot voor kort de naam Nordkehre, daarna volgt de bochtencombinatie Hatzenbach. Nordkehre is nu vervangen voor de Sabine-Schmitz-Kurve.

In haar leven heeft Sabine Schmitz meer dan 33.000 ronden over de Nürburgring gereden. Als bezoeker, als taxichauffeur, als coureur en als enige vrouwelijke winnares van de 24u van de Nürburgring.