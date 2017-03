Nederlandse automarkt ook in februari als een speer

Het gaat lekker met de autverkoop dit jaar!

In februari heeft de automarkt flink geplust ten opzichte van de zelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. De procentuele groei van het aantal nieuw verkochte auto’s bedraagt maar liefst 15,1 procent. De trend die al werd ingezet in januari wordt daarmee voorlopig verlengd en dat terwijl februari dit jaar één dag minder kende dan in 2016!

De stijging heeft mogelijk nog steeds te maken met de verandering van de bijtellingspercentages. De leasevoordeeltjes voor de meeste auto’s zijn er inmiddels vanaf. In eerste instantie zou je wellicht denken dat dit tot een daling van de nieuwe registraties zou leiden. Mensen die echter opteren voor een gewone, fijne gezinsbak betalen met 22 procent nu echter juist iets minder dan de 25 procent die ze vorig jaar over dezelfde auto af zouden hebben gedragen. Zij hebben dus mogelijk even gewacht met het regelen van een nieuwe leaseslet.

Uitgedrukt in harde aantallen werden er in februari 2017 32.329 auto’s verkocht, ten opzichte van de 28.097 exemplaren in februari 2016. In de eerste twee maanden van 2017 zijn er al 83.470 personenauto’s op kenteken gezet. Dat is een plus van 21,6 procent. De vijf merken die afgelopen maand het meeste auto’s weg hebben gezet zie je hieronder.

Renault: 2.989 stuks, marktaandeel 9,2 procent

Peugeot: 2.594 stuks, marktaandeel 8,0 procent

Opel: 2.344 stuks, marktaandeel 7,3 procent

Toyota: 2.155 stuks, marktaandeel 6,7 procent

KIA: 2.112 stuks, marktaandeel 6,5 procent

De meest geregistreerde modellen in februari 2017 waren deze bleppers:

KIA Picanto: 953 stuks, marktaandeel 2,9 procent

Renault Clio: 899 stuks, marktaandeel 2,8 procent

Toyota Aygo: 831 stuks, marktaandeel 2,6 procent

Opel Astra: 805 stuks, marktaandeel 2,5 procent

Opel Karl: 777 stuks, marktaandeel 2,4 procent



Gebruikte auto’s

De handel in gebruikte auto’s daalde afgelopen februari juist ten opzichte van februari 2016, zij het met slechts één procent. Vorige maand vonden 156.998 occasions een nieuwe eigenaar, versus 158.604 in dezelfde periode vorig jaar. Als we januari erbij pakken steeg het aantal verkochte tweedehandsjes wel ten opzichte van de eerste twee maanden van vorig jaar. De 323.417 exemplaren zijn goed voor een stijging van 0,9 procent.