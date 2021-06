De status van elektrische bestelwagens volgens RAI Vereniging - Autoblog.nl

De markt van bedrijfswagens begeeft zich in een transitie, aldus de RAI Vereniging in de Monitor Lichte Bedrijfswagens 2021.

Als je nu in de markt zou zijn voor een gloednieuwe bestelwagen. Zou het dan een elektrische bedrijfswagen, of toch weer een diesel worden? Volgens de RAI Vereniging begeeft de markt zich nu in een transitie periode. Dat is opgetekend in de nieuwe Monitor Lichte Bedrijfswagens 2021 dat de RAI Vereniging heeft opgesteld in samenwerking met adviesbureau VMS Insight.

Monitor Lichte Bedrijfswagens 2021

In het rapport komt naar voren dat de meeste bedrijven wel degelijk openstaan voor elektrische bedrijfswagens. Belangrijke wensen zijn actieradius (400 km), het laadvermogen en een goede laadinfrastructuur. Daarnaast is de aanschafprijs nog vaak een dingetje. Elektrische bedrijfswagens zijn doorgaans duurder in aanschaf in vergelijking met een dieselvariant. Vandaar dat bedrijven voornamelijk kiezen voor full operational lease, in plaats van de auto direct aan te schaffen.

De kleine ondernemer kiest nog niet zovaak voor een elektrische bestelauto, aldus de Monitor Lichte Bedrijfswagens 2021. Met name bedrijven met een groot wagenpark hebben interesse in een vloot aan EV’s. De respondenten hebben een voorkeur voor een bepaald merk, maar kijken ook naar betrouwbaarheid en hoe het zit met onderhoud.

De cijfers laten zien dat de markt zich in een transitie begeeft. Het aantal elektrische bedrijfswagens groeit qua verkoop. Het marktaandeel elektrische bedrijfswagens nam met bijna 3 procent toe in de eerste 5 maanden van dit jaar. De aantallen zijn met 994 stuks nog niet heel indrukwekkend, maar het komt in elk geval op gang.