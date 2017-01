Nissan GT-R bestuurder reageert op crash

Een berichtje aan een ieder die zich schuldig maakte aan aannames en vooroordelen.

Zaterdag einde dag verschenen er foto’s op Autojunk van een Nissan GT-R die op pijnlijke wijze crashte op Circuitpark Zandvoort. Gisteren kwam daar een video van het voorval bij. In de comments ontpopte zich meteen een hevige discussie. Wat begon als een opmerking over de zichtbare kentekenplaten, mondde uit in speculaties over het al dan niet oplichten van verzekeringsmaatschappijen en wat dies meer zij. Speculaties die de waarheid geen eer aan doen, zo blijkt als de eigenaar van de GT-R zich meldt:

Goedenavond aan allen (ook de klootzakken die het allemaal beter weten)

Ik ben Mark van Schaick de eigenaar en verdrietige bestuurder van de GTR

even een paar statements

-ik ben geen topcoureur en zal dat ook nooit worden

-ik rij op het circuit sinds maart 2016 (ca 5 keer gereden)

-ik ben geen oplichter en hoef dus geen kentekenplaten af te plakken, betaal de schade dus gewoon zelf van eerlijk verdiend geld waarover reeds belasting is afgedragen

-ik ben geen crimineel, drugshandelaar oid

-deze schade doet ook mij heel zeer!Ik was zo blij met deze geweldige auto.

-Niels Langeveld zat inderdaad naast mij en heeft mij meerdere malen gewaarschuwd maar soms maak ik als een ezelin een aantal maal dezelfde fouten. Niels is een fijne vriend en een topcoureur waar 99,9% van jullie nooit tegen op zullen kunnen. De fout kon hij niet voorkomen dus hou je mond tegen mijn vriend.

-aan degenen die vinden dat ik er geen klote van kan wil ik zeggen dat dit mij niet boeit! Ik rij puur voor het enorme plezier en niet meer om te winnen.

Vrijdag reed ik door toedoen van Niels moeiteloos 2,01 en als ik niet was gecrasht, was ik zeker onder de 2 minuten gekomen.

-Als iemand nog goede gebruikte onderdelen heeft om mijn wagen weer op te knappen gaarne bericht sturen naar mark[apenstaartje]markvanschaick.nl

Even los van een zeker woordje in de eerste zin een uitstekende reactie. Het is gewoon een vervelend ongeluk waarbij een liefhebber zijn prachtige wagen crasht. En ook als je het geen prachtige wagen vindt, het blijft vervelend voor de eigenaar. Wij wensen Mark in ieder geval veel succes met het opknappen van zijn GT-R en hopen dat hij nog dit jaar met zijn Japanse racemonster de 2-minutengrens mag slechten!