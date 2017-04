Ook Skoda gaat aan de foute SUV

SUV's met een aflopende daklijn hebben intussen een nogal twijfelachtige reputatie. Toch gelooft Skoda erin, getuige de Vision E Concept.

De onthulling van deze concept car draait enerzijds om het design. Toch vraagt ook de elektrische aandrijflijn de nodige aandacht. De twee elektromotoren onder de kap leveren tezamen 305 pk en het ding heeft een range van 500 kilometer dankzij een KERS-systeem. De topsnelheid ligt op 180 km/u en de Vision E heeft ook nog eens een autonome modus.

Wellicht lijkt de Vision E op de plaatjes wat groter, maar het ding meet 4.688 mm in de lengte, is 1.924 mm breed en 1.591 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.851 mm en door de korte overhang is het interieur verhoudingsgewijs behoorlijk ruim.

Alle inzittenden worden verwend met schermpjes die stuk voor stuk individueel te bedienen zijn. Bovendien bevinden zich opbergruimtes voor telefoons in alle portieren. Dankzij inductie-techniek wordt je pokkie ook meteen opgeladen.

Ook de auto zelf kan middels inductie worden opgeladen. In 30 minuten tijd zouden de accu’s 80% vol moeten zitten. Nog even over het autonome gedeelte. De Vision E kan zelfstandig door files en over snelwegen rijden, inhalen, ontwijkende manoeuvres ondernemen en zelfstandig naar beschikbare parkeerplaatsen zoeken (level 3 autonomous driving).