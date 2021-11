Derde SUV van Porsche boven de Cayenne

Al jaren bestaat het gamma van SUV’s bij Porsche uit twee modellen, de Macan en de Cayenne. Daar komt een derde bij.

De 718 en 911 zijn de leukste modellen van Porsche om te rijden, maar de Macan en Cayenne zijn broodnodig om die leuke modellen te behouden. De SUV’s van de Duitse autofabrikant gaan als warme broodjes en vormen het leeuwendeel van de verkopen. Het begon allemaal met de Cayenne en later kwam de kleinere Macan erbij. Dat ging ze niet in de koude kleren zitten. Al gauw groeide de Macan uit tot het best verkochte model van Porsche. Niet heel gek dat Porsche nu een derde SUV overweegt.

De plannen zouden al concreet zijn en doorgespeeld aan dealers. Daarover bericht Automotive News. Deze derde SUV komt boven de Cayenne te staan als nieuw topmodel. Qua formaat moet je dan denken aan het grootste maatje in vorm van de BMW X7 en de Mercedes GLS. Het zal nog een uitdaging worden om puike rijeigenschappen voor elkaar te schoppen. Want dat is nu eenmaal behoorlijk lastig met een flatgebouw op wielen. Aan de andere kant heeft Porsche hele knappe dingen laten zien met de Cayenne Turbo GT. Niets is onmogelijk, wat dat betreft.

Het is nog onduidelijk wanneer de derde SUV van Porsche officieel gepresenteerd gaat worden. Maar het komt zeker niet uit de lucht vallen, anders zou de Duitse autobouwer dealers niet alvast op de hoogte hebben gesteld. Afwachten dus, wat deze über-SUV uit Zuffenhausen gaat brengen.