Gefacelifte Skoda Karoq is alleen voor petrolheads

De gefacelifte Skoda Karoq kan er zo weer tegen aan.

Het is eigenlijk ongelooflijk dat Skoda de Karoq pas in 2017 op de markt heeft gebracht. Daarvoor was er de Yeti, een lekker eigenwijs ding dat wellicht iets te eigenwijs was voor velen. De Karoq is precies zo’n auto dat zich in het juiste marktsegment bevindt. Een relatief compacte crossover die groot genoeg is voor 5 personen.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat Skoda meer dan een half miljoen van deze apparaten heeft verkocht. Dat cijfer is helemaal knap als je bedenkt dat de aanzienlijk grotere Skoda Kodiaq nauwelijks duurder is. Enfin, na 4 succesvolle jaren is het tijd voor de gefacelife Skoda Karoq.

LED-koplampen

Het is in principe geen verrassing. De auto heeft namelijk nu het nieuwe familiegezicht meegekregen. Dat betekent platte koplampen en een grote grille. Standaard heeft de Karoq nu LED-koplampen, full-LED Matrix-koplampen zijn leverbaar. Ook aan de achterzijde is de Karoq net eventjes wat frisser. De achterlichten zijn eveneens platter dan voorheen. Ook is er een nieuwe achterspoiler. Verder kun je kiezen uit nieuwe kleuren en velgen.

In het interieur zijn er ook wijzigingen. Zo kun je het Eco-pakket bestellen. In dat geval is de bekleding van oude PET-flessen gemaakt. De rest van het interieur is dan ook opgetrokken uit ‘vegan’-materialen. Verder is er LED-verlichting waarmee je de sfeer in 10 kleuren naar je gemoedsrust kunt aanpassen.

Motoren gefacelifte Skoda Karoq

Over de motoren is Skoda bijna verlegen. Wellicht omdat men nog gebruikt maakt van twee EVO-motoren. Jazeker, de gefacelifte Skoa Karoq is stiekem alleen voor echte petrolheads geschikt. De instapper is de 1.0 TSI, een driecilinder met turbo die maximaal 110 pk en 200 Nm kan leveren. Deze is altijd gekoppeld aan een handbak met zes voorwaartse verzetten.

Een stapje hoger (en dus tevens het voorlopige topmodel) is de 1.5 TSI EVO. Dat is een 1.5 viercilinder met turbo die goed is voor 150 pk en 250 Nm. Dat Skoda geen diesels meer in nederland levert is begrijpelijk, dat er nog geen (mild) hybride of plug-in versie is, is een gemiste kans. Daar

De gefacelift Skoda Karoq staat in 2022 in de showrooms. Tegen die tijd worden alle leveringsdetails alsmede de prijzen bekend gemaakt.