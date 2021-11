Vernieuwde Skoda Karoq gaat er ZO uitzien

De vernieuwde Skoda Karoq zal een tikkeltje frisser en fruitiger worden.

De Skoda Karoq is een geweldige auto voor Skoda. Zijn voorganger, de Yeti, was leuker en karakteristieker. Maar, dat bijzondere uiterlijk zorgde er ook voor dat de Yeti niet bij iedereen in de smaak viel.

De Skoda Karoq is een typische auto zoals wij Hollanders ‘m graag zien. Een compacte crossover met redelijk wat binnenruimte, prima rijeigenschappen, een aangename uitrusting en keurig prijskaartje. Sinds de introductie van de auto zijn er al meer dan 8.000 exemplaren van verkocht. Alleen de iets grotere Skoda Kodiaq is populairder met 3.000 exemplaren meer.







Voor de goede orde: dit is de HUIDIGE Skoda Karoq

Vernieuwde Skoda Karoq

Enfin, na 4 jaar is het de hoogste tijd voor een opfrisbeurt. Dat doet men tegenwoordig ook in stappen. Skoda geeft twee schetsen vrij. Eentje met de voorzijde, de andere met de achterzijde. Wat we er van moeten denken is onduidelijk. Het is overduidelijk een sportievere ‘Sportline‘-uitvoering. Deze kun je herkennen aan de rode lak en zwarte details. De koplampen zijn gewijzigd, evenals de achterlichten.



Links de huidige, rechts de vernieuwde Skoda Karoq

In grote lijnen lijkt alles bij het oude te blijven. Wel is de grille een stukje gegroied, om zo ion de pas te lopen met de andere Skoda’s die op dit moment al in de showrooms staan te shinen. Aan de achterkant is de achterspoiler groter dan voorheen. Goed nieuws voor de Lancer Evolution-rijder die nu noodgedwongen Skoda Karoq gaat rijden.

Digitale première

Dat is op zich ook niet vreemd. De Skoda Koraq is niet alleen erg populair, maar ook vrij tijdloos vormgegeven. Er zit niet veel sjeu aan, maar echt verouderd is de auto zeker niet. Mocht je heel erg benieuwd hoe het eindproduct er uit komt te zien, hebben we goed nieuws voor je. De vernieuwde Skoda Karoq beleeft namelijk op 30 november zijn premiere. Deze zal geheel digitaal zijn. Dan zijn er ook technische details over de opgefriste Tsjechische crossover.

Prijzen en beschikbaarheid zullen ter zijner tijd bekend worden gemaakt, maar wij gokken erop dat je in de lente kunt wergrijden in zo’n puike vernieuwde Skoda Karoq.