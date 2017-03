Porsche bezorgt je WTF-momentje met Cayenne Cabrio

Ja, dit is echt. En ja, dit is ook echt door Porsche zelf gebouwd.

In 2002 doet Porsche de autowereld wakker schrikken met de Cayenne. Het sportwagenmerk is opeens niet meer louter een sportwagenmerk, maar een fabrikant van luxeauto’s. En dat gaat ze heel goed af, de Cayenne en later ook de Panamera en Macan gaan als warme broodjes over de toonbank.

Dachten we toen dat Porsche gek was, nu blijkt dat ze het destijds nog veel bonter hebben gemaakt, getuige dit prototype uit 2002. Het is een tweedeurs Cayenne zonder dak. Een Cayenne Cabrio dus, jaren voordat Nissan hetzelfde trucje uithaalde met de Murano en Range Rover de Evoque onthoofde.

Heel veel informatie krijgen we niet, Porsche toont de auto in een video met vijf conceptcars, waarvan we er al vier kenden. De Cayennne werd nooit eerder aan de wereld getoond en het is daarom des te leuker dat Porsche het wel aandurft om deze bijzondere Cayenne alsnog te onthullen.