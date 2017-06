Schoten gelost bij aanhouding BMW M3 in Drenthe

Dikke BMW!

De provincie Drenthe en dikke BMW’s: het blijft een ongelukkig huwelijk. Reed eerder de chauffeur van toenmalig staatssecretaris Dijkhoff al een Drentse bewonderaarster van de betere Beierse auto omver, nu is het een M3 (E92) die de boel op stelten zette.

Gisteravond werd de M3 (klassieke rijtest) in Rolde gestopt voor een politiecontrole. Het voertuig stond geregistreerd als gestolen en mogelijk had dat er iets mee te maken dat de bestuurder niet stopte, maar het gaspedaal vloerde. Daarop werden schoten gelost door de politie.

De achtervolging die hierop volgde leidde naar het altijd bruisende Appingedam (Groningen) waar de BMW in een sloot belandde. De bestuurder mocht z’n zonden in de cel overdenken. Waarom er is geschoten is vooralsnog onduidelijk.

Foto’s via GinoPress B.V., dank aan Nick voor de tip!