Steeds meer boefjes verlaten plankgas de parkeergarage

Parkeerbeheerders trekken ten strijde tegen volk dat te lam is om voor het wegrijden netjes af te rekenen.

Ondergetekende heeft zich er nog nooit schuldig aan gemaakt (eerlijk), maar steeds meer mensen vinden het normaal om vlak na een voorligger onder de slagboom door te rijden bij het verlaten van een parkeerplaats of -garage. De reden? Je hoeft op deze manier niet te betalen!

Q-Park is dergelijke acties helemaal zat. Bij de 260 garages die dit bedrijf in Nederland beheert komt het naar schatting 15.000 keer per jaar voor dat automobilisten zonder te lappen onder de slagboom door racen. Dat heeft twee nare gevolgen: Q-Park loopt inkomsten mis en parkeergarages komen nog weleens uit in drukke gebieden met veel voetgangers.

Als je daar dus met een flinke vaart aan komt rijden ligt een ongeluk in een klein hoekje, maar als je de parking met een slakkengangetje verlaat krijg je gegarandeerd een slagboom op je auto. Met camera’s worden dergelijke wanbetalende wegpiraten vanaf nu in de gaten gehouden, dankzij samenwerkingen met deurwaarders kunnen deze luitjes alsnog een rekening plus bijkomende kosten verwachten.

Door het cameratoezicht rijden minder mensen als een bezetene onder de slagbomen door. De factuur (bestaande uit de parkeerkosten, de deurwaarderskosten en een boete) bedraagt per geval maximaal € 300. Q-Park hoopt dat hun aanpak veel mensen zal afschrikken, waar we bij moeten vermelden dat het de beheerder naar eigen zeggen vooral om de veiligheid te doen is. (via: RTL Nieuws)

Foto: Giulia Quadrifoglio door @lexusfan, via Autojunk