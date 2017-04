Te koop in eigen land: een Ad Personam Aventador SV

Een Aventador SuperVeloce coupé is al exclusief, omdat er slechts 600 exemplaren van zijn gemaakt. Geef deze een extra persoonlijke touch en je hebt een unieke auto.

De gelimiteerde supercar werd in Nederland verkocht voor een prijs van om en nabij de 500.000 euro. Ging je los op de optielijst dan werd de prijs nog een stuk verder omhoog geduwd. Had de klant speciale wensen die niet via de optielijst konden worden gerealiseerd dan moest men aankloppen bij Ad Personam, het customize programma van Lamborghini. Dat is bij deze SuperVeloce gedaan.

Welke persoonlijke aanpassingen de Aventador SuperVeloce precies heeft ondergaan is, tenzij je met een vergrootglas de auto gaat bestuderen, lastig te zeggen. De aanbieder rept er namelijk geen woord over.

De Italiaan komt uit 2016 en heeft slechts 2.455 kilometer gelopen. Louwman Exclusive wil 614.500 euro vangen voor de gelimiteerde supercar. De exportprijs bedraagt 450.000 euro.