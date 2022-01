Deze Ducati Superleggera V4 past perfect bij deze Aventador SV

Als je de centen hebt voor een Lamborghini Aventador SV, dan wil je daar natuurlijk ook een bijpassende Ducati Superleggera V4 bij, toch?

Steeds meer rijken op de wereld, dat resulteert natuurlijk in een ongekende hoeveelheid luxeproblemen. Want je bezit graag iets wat nog niemand anders heeft, toch? Je moet er niet aan denken dat de buren een Ferrari in dezelfde kleur hebben besteld.

Ducati Unica

Ducati speelt in op het verlangen van klanten om iets helemaal naar eigen smaak aan te kleden. Ducati Unica is geboren. Het nieuwe personaliseringsprogramma van Ducati. Speciaal voor klanten die een eigen draai willen geven aan hun motorfiets.

Centro Stile Ducati

Ducati Unica maakt deel uit van Centro Stile Ducati: de designafdeling van het beruchte Italiaanse motorfietsmerk. Klanten werken er samen met designers en technici om de motorfiets van hun dromen samen te laten stellen.

Elke fase van het proces wordt uitgebreid gedocumenteerd, zodat je na afloop nog uitgebreid kunt nagenieten van het ontwerp- en bouwproces. Wat dat alles dan moet kosten? Daar doet Ducati geen uitspraken over. Elke opdracht is simpel one-of-a-kind. Aan elke wens hangt een verschillend prijskaartje.

Aventador SV

Ducati laat wel zien wat er met Ducati Unica mogelijk is. In Noord-Amerika heeft zich onlangs de eerste klant al gemeld. Liefhebber Dave Enders – die al vele Ducati-modellen bezit – heeft onlangs een Lamborghini Aventador SV aan zijn collectie toegevoegd. Das geen straf natuurlijk.

Volgens Dave mocht zijn Ducati Superleggera V4 – met productienummer ‘500 of 500’, de laatste in de serie dus – qua look & feel afgestemd worden op de kleurstelling van zijn SV. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ducati Unica ging voor hem aan de slag en het resultaat mag er zijn. Een donkerblauwe Superleggera V4 met gele details. Oef!