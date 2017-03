Weer een Lamborghini Huracán voor Italiaanse politie

Lucky bastards.

Eén Huracán was voor de Italiaanse politie niet genoeg. Het politieteam in Rome krijgt er een nieuw exemplaar bij. De supercars worden ingezet voor uitzonderlijke politieacties waarbij hoge snelheden een vereiste zijn. Niet alleen PR-poespas zoals in Dubai dus.

De Italiaanse politie heeft sinds 2015 een politievariant van de Huracán in gebruik. Voor de komst van de Huracán beschikte het politiekorps over Gallardo’s. Eén van de Gallardo’s zal permanent worden tentoongesteld in het Highway Patrol Auto Museum in Rome. De politie-Gallardo was eerder te zien in het Lambo museum te Sant’Agata Bolognese.

De politie gebruikt de Huracán Polizia voor spoedtransport. Bijvoorbeeld voor het vervoeren van organen. De supercar rolt op Pirelli P Zero’s en is uitgedost in de kleur Police Medium Blue in combinatie met een witte tint. Ook prijkt de Italiaanse vlag op de Huracán Polizia. Het betreft de LP610-4 met 610 pk en vierwielaandrijving.

De in 2015 geleverde politie Huracán is al diverse keren in actie gekomen. Onder andere bij een grootschalige operatie in april 2016, waarbij tussen meerdere ziekenhuis getransplanteerde nieren moesten worden vervoerd.