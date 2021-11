De STO is de extreemste Lamborghini Huracán tot op heden en misschien ook wel de leukste.

De leukste als je weet wat je doet. De nieuwe Lamborghini Huracán STO is geen kattenpis. Het is namelijk een achterwielaangedreven supercar. En dat kan schone onderbroek taferelen opleveren in koude, gladde en natte omstandigheden. Weten dus wat je doet met de Lamborghini Huracán STO, die we voor een rijtest hebben gereden.

STO staat voor Super Trofeo Omologato. Waar de Performante oneerbiedig gezegd een krachtigere, maar ‘brave’ variant was op de gewone Huracán, is de STO veel meer raceauto voor op de straat. Het lijnenspel komt grotendeels overeen met de GT3 EVO raceauto. Daarnaast heeft deze supercar een aantal unieke kenmerken. Een andere diffuser, achterspoiler, een dakluchthapper met haaienvin en ga zo maar door. In de Lamborghini Huracán STO rijtest video komen dit en meer aan bod.

Je hebt 640 listige pk’s om mee te spelen. En 565 Nm koppel. In vergelijking met de Performante is er 43 kg van het gewicht gesnoept. Daarmee ligt het totaalgewicht op 1.339 kg. Ondanks enkel achterwielaandrijving kun je onder ideale omstandigheden in drie seconden de 100 km/u aantikken. De topsnelheid ligt op 310 km/u. Je hebt drie nieuwe rijmodi met de STO. Standaard rij je met STO. Dat moet een comfortabele stand voorstellen, maar deze Lamborghini is alles behalve comfortabel. Zie het als de meest normale stand. Daarboven Trofeo voor op het circuit. En dan is er nog Pioggia. Speciaal gericht op natte en koude omstandigheden. Ideaal voor nu dus.

Het mooiste aan de Lamborghini Huracán STO is toch wel het geluid, dus kijk zeker de rijtest video en geef een zwaai aan de volumeknop!