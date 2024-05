Niet welkom met je S-Klasse!

In een aantal Engelse councils kan je een te grote Mercedes niet meer kwijt.

Nee, het zijn niet de ‘zeur over de gemeente’ dagen op Autoblog. Maar dit bericht is toch wel weer te opmerkelijk om te laten liggen. Het mag voor de actieve Autobloglezer geen geheim zijn dat auto’s de neiging hebben om steeds een stukje groter te worden. Beetje langer, beetje breder, tikkeltje hoger. Dat levert soms wel problemen op wanneer je ineens bij de hotelparking aankomt met een hoge auto, of wanneer je door dat nauwe straatje wilt in Florence.

Steden zomaar aanpassen op de steeds maar groter wordende auto’s is in veel gevallen niet mogelijk. Het is natuurlijk wel mogelijk om parkeerterreinen een make-over te geven en opnieuw in te delen. Maar daar heeft niet iedereen zin in.

Op 5 plekken in Engeland laten ze je nu niet meer stuntelen met je lange auto op parkeerterreinen en in parkeergarages. Je bent er simpelweg niet meer welkom met een auto die de maximumlengte overschrijdt. We hebben het over Wokingham, South Hams, Broadland en South Norfolk en West Devon.

langer dan 5 meter is niet welkom

Daar ben je niet meer welkom in de ‘car parks’ met een auto die langer is dan 5 meter. Dus je kunt het daar wel vergeten met je Mercedes S-Klasse (vanaf 5.179 mm). Maar ook @nicolasr mag er dus niet meer parkeren met zijn Tesla Model S (vanaf 5.021 mm), als de Tesla het al zou halen. En ook Wouter met de 5 Serie mag gewoon op straat gaan staan.

Je kunt natuurlijk wel de parking inrijden met je te lange auto, maar de Britse gemeentes hebben aangegeven dat je vervolgens een boete kunt verwachten. Er zijn overigens ook enkele gemeentes die de grens op 5,3 meter stellen. Dan mogen de meeste auto’s gewoon nog naar binnen. Want even voor de beeldvorming. Langer dan 5,3 meter is bijvoorbeeld een BMW 7 Serie of een Landrover Defender 130.

Past dat dan echt niet, zou je jezelf nog af kunnen vragen. Nou de standaardmaat van een Europese parkeerplek is 5 meter lang. Dus het past letterlijk en figuurlijk niet. Met mogelijk schade en onveilige situaties als gevolg.

We hebben het hier over lengte, maar we schreven eerder ook al over de zwaarste auto’s die in NL rondrijden.

via: ThisisMoney.co.uk

foto: Poolse Maybach in Lissabon vorige week die in UK dus OOK niet overal mag parkeren.