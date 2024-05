Vakantiegeld binnen is cabrio kopen!

Ergens deze of vorige maand is dat vakantiegeld binnengekomen, wat ga je er mee doen

Voor de meeste mensen die in loondienst werken wordt in april of mei het vakantiegeld gestort. Werk je fulltime dan zal dat vaak iets tussen de € 1.250 en € 2.500 zijn wat er extra wordt gestort. Maar daarmee sla je natuurlijk geen deuk in een marktplaats zoektocht. Zou je denken.

Maar met de zomer in de bol (ja, we schrijven dit in de tuin om 07.00 uur op een dinsdagmorgen) wisten we toch een aantal kandidaten voor je te selecteren waar je een eind moet komen met je vakantiegeld. Enkele hiervan zijn iets obscuurder en had je wellicht niet overwogen. Dat is ook de reden dat de prijs aan de vriendelijke kant is en er dus minder vraag naar is. Wat de prijzen weer laag houdt

BMZ Z3, € 2.999,-

Met enig speurwerk vind je nog wel een betaalbare Mazda MX-5. En dat is natuurlijk een hele leuke auto, als de dorpels nog aanwezig zijn. Maar waarom voor vergelijkbaar geld niet op zoek naar vroege BMW Z3? Ja, horen we je zeggen, dan wil je ook een zescilinder. Maar dat gaat niet lukken onder de € 7.500, voor een 2.8 of een latere 3.0 liggen de prijzen boven die van viercilinder Z4’s.

Maar het exemplaar dat wij vonden heeft eens niet de verschrikkelijke rode kleur die wat ons betreft niet zo mooi oud wordt, maar wel het chiquere groen metallic. Het beige leren interieur toont wel heel duidelijk zijn leeftijd. Maar voor € 2.999 en een advertentie geheel geschreven in HOOFDLETTERS, is het best een leuke gok voor dit voorjaar. En misschien haalt ie de zomer ook nog wel.

Citroen Pluriel € 1.500 – € 2.900

Opvallend veel keuze is er online wanneer je naar een Citroën Pluriel gaat zoeken. Je hebt helaas net het Elk Merk Waardig evenement van dit weekend gemist, daar had deze goed gepast. Maar destijds een leuke betaalbare multifunctionele auto die vooral vaak bij de dealer stond door elektrische problemen met de kap. Als je nu dus het lef hebt om in 1 van deze Pluriels je vakantiegeld te stoppen dan is het wel heel fijn dat je een carport of garage hebt. Of een goede waterdichte carcover. Want het moment gaat komen dat het dak niet meer open gaat of niet meer dicht.

Maar persoonlijk vinden we wel dat dit model er met de tijd steeds beter uit gaat zien. Dat kan natuurlijk de zon zijn die nu in mijn ogen schijnt dus ik laat me graag verbeteren. Het zwarte exemplaar met maar 107.000km dat we tegenkwamen lijkt best een leuk exemplaar om een seizoentje onder de carport te zetten (niet vergeten dat wegenwacht abonnement te verlengen). En ja dezelfde aanbieder heeft ook nog een Charleston uitvoering. Maar dat neigt weer wat naar kitsch wat mij betreft. Want koop dan gewoon een 2CV (na een paar jaar vakantiegeld sparen).

MG TF € 2.500

Het kan de markt zijn, maar het is ook gewoon het jaargetijde natuurlijk. Je zag de afgelopen jaren nog wel eens een MG F voor rond of onder de € 2.000. Maar die vind je op dit moment gewoon niet meer. Bij € 2.500 begint het allemaal en voor dat geld kan je gewoon naar Berrie in Cromvoirt rijden. Want hij heeft er eentje staan met ‘circa 100.000 miles’ en ja dus het stuur aan de andere kant. Maar bij een britse roadster is dat natuurlijk net weer een beetje minder erg.

Bij de proefrit niet schrikken als je denkt dat het rempedaal gevoelloos is, want dat zijn ze allemaal. Wel even proberen of hij wel stopt natuurlijk.

Zomaar wat suggesties voor je vakantiegeld. Je kunt er natuurlijk ook gewoon van Op Vakantie gaan. Ook geen gek idee. Of je achterstallige rekeningen betalen. Of een aanbetaling doen op een camper voordat ze duurder worden.

Andere suggesties zijn welkom, gooi ze maar hieronder in de comments