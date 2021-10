Gespot: de duurste Lamborghini Huracán van Nederland

Deze foto is niet genomen op de planeet Pandora, maar gewoon in Coevorden.

Ieder keer als je denkt dat het niet extremer kan weet Lamborghini er toch weer een schepje bovenop te doen. Auto’s als de Centenario en Sián zijn ronduit buitenaards vormgegeven. Het zijn echter niet alleen de gelimiteerde V12-modellen waarbij de Italianen helemaal los gaan. Op basis van de Huracán is er nu ook een buitengewoon extreme variant: de Huracán STO.

De letters STO staan voor Super Trofeo Omologato. Vrij vertaald komt het erop neer dat dit een raceauto voor de straat is. Afgaande op het uiterlijk lijkt daar geen woord van gelogen te zijn.

Als je puur naar de pk’s kijkt is een STO niet extremer dan een Huracán EVO, want beide beschikken over 640 pk. Een belangrijk verschil is echter dat deze pk’s bij de STO allemaal richting de achterwielen gestuurd worden. Daarnaast is er minder gewicht en meer downforce. Daarmee is de Huracán omgetoverd tot een echt circuitmonster.

We kregen de Huracán STO in november vorig jaar vorig het eerst te zien en inmiddels worden de eerste exemplaren bij klanten afgeleverd. Zodoende kwam @destroyer-gt er eentje tegen in Coevorden, voorzien van een gloednieuw Nederlands kenteken.

Dit is absoluut geen auto waar je zomaar aan voorbij loopt of rijdt. Een grijs exemplaar zou al enorm opvallen, maar dit exemplaar is ook nog eens uitgevoerd in een bijna clowneske kleurstelling. De eigenaar koos namelijk voor matblauw met knalrode accenten. Alsof het geheel nog niet druk genoeg is er ook nog een zwart ruitjespatroon aan toegevoegd.

Het is overigens niet de eerste Huracán STO op Nederlands kenteken. Er is ook al een matgroen exemplaar in ons land geregistreerd. Die is alleen niet zo opvallend als dit exemplaar, zeker niet in een bosrijke omgeving. Deze buitenissige STO is ook meteen de duurste Huracán van Nederland, met een prijskaartje van €463.045.

Foto’s: @destroyer-gt via Autojunk