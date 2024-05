Vernieuwde Kia EV6, meer range!

Een groter accupakket en een frisse neus

Gaat hij dan al weer zolang mee? Het is al weer een paar jaar geleden dat wij een langeduur Kia EV6 hier op de redactie hadden inderdaad. Maar de Koreanen zitten er bovenop om de auto actueel te houden.

Nu viel er vanmorgen geen persbericht in de virtuele inbox, maar de voor Korea aangekondigde update is zeker ook relevant voor Nederland. Al was het maar omdat een woordvoerder van Kia dat zojuist aan ons bevestigde.

Wat is er vernieuwd aan de EV6?

Allereerst zie je van de buitenkant dat de neus van de EV6 weer helemaal in lijn is gebracht met bijvoorbeeld de EV3 en de EV9. Dat @machielvdd dat een verbetering vindt, kon je eerder al lezen. De bumper is iets anders vormgegeven maar voor de rest zijn de wijzigingen in het exterieur beperkt gebleven. Wel valt op dat er een nieuw velgdesign leverbaar is. Naar verluidt in 19 en in 20 inch.

Het grote nieuws zit onder de motorkap, of onder de vloer zo je wilt. De EV6 krijgt namelijk een 84 kWh batterij, dat is een stapje ten opzichte van het 77,4 kWh accupakket wat voorheen leverbaar was.

De actieradius neemt ook toe. We kunnen nog niet precies zeggen hoeveel de toename is omdat de WLTP testmethode niet gebruikt wordt in Korea om de actieradius aan te geven. De ‘oude’ 77,4 kWh versie had een WLTP range van 528 km. Reken erop dat de nieuwe batterij je circa 20km verder gaat brengen als je hem helemaal benut.

De achterwielaangedreven versie gaat 225 pk (168 kW) produceren en de dual motor optie komt tot 320 pk (239 kW). Verder valt nog te lezen dat die motoren stiller moeten zijn dan voorheen.

Snelladen blijft prima voor elkaar met een maximum bij DC laden van 350 kW. Dat was inderdaad voorheen maximaal 240 kW. Dus dat zou een forse verbetering zijn!

Tijdens het rijden zou je moeten kunnen opmerken dat de EV6 andere demperinstellingen heeft gekregen en dat koets overall stijver is geworden.

Het meest in het oog springend in het interieur is het nieuwe curved panoramische scherm waar je alle ’tellers’ en het MMI in terug vindt. Maar net daarvoor zie je het nieuw ontworpen stuurwiel. Nu hadden we niet direct het idee dat Kia achterliep met het oude interieur maar dit ziet er op de afbeeldingen uit als een forse verbetering.

Zaken als augmented reality in de navigatie en een digitale binnenspiegel zijn mooi, maar of dat in NL ook leverbaar wordt is nog niet duidelijk.

Op dit moment bestaat de huidige leverbare range uit een tweetal accuvarianten

Kia EV6 58 kWh: vanaf € 43.495

Kia EV6 77,4 kWh: vanaf € 50.995

Leverbaarheid Nederland

Zoals gezegd is de bovenstaande informatie op basis van het Koreaanse persbericht, maar de vernieuwde Kia EV6 komt ook naar Nederland.

Volgens Kia Nederland zal dit nog in 2024 zijn. Zodra we meer weten over leverbaarheid en de prijzen, dan lees je het hier. Hoe onze duurtester beviel kan je teruglezen natuurlijk.