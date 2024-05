Geen Markt meer in de stad door eis elektrisch rijden

Met een pondje kaas verdien je namelijk niet genoeg geld voor een elektrische bus

Maatregelen hebben soms onbedoelde effecten. Of beter gezegd. Maatregelen treffen soms ook zaken die je niet voorzien had. Zo ook het instellen van milieuzones voor bedrijfswagens vanaf 1 januari 2025 in veel gemeentes.

Het is de bedoeling dat vanaf die datum bedrijfswagens in gemeentes met milieuzones elektrisch moeten zijn. Maar de CVAH (de brancheclub van marktkooplieden) ziet donkere wolken boven de markt hangen (sorry, kon het niet laten). De voorzitter, Louise Wesselius, stelt in de Telegraaf dat veel marktkooplui wel de uitstoot van hun bussen en vrachtwagens willen verlagen. Maar dat er nog onvoldoende aanbod is aan 0 uitstoot voertuigen EN dat de prijzen daarvan simpelweg te hoog zijn en de laadvermogens te laag.

Door die hogere kosten zouden veel marktkooplui overwegen om te stoppen met hun werkzaamheden. Dat zou het einde van de markt betekenen. Een stukje broodnodige nuance waar wij als Autoblog om bekend staan is hier wel op zijn plek. Ten eerste is de datum van 2025 niet keihard als het gaat om 0 uitstoot. In de meeste gemeentes mag je sowieso nog enkele jaren met een Euro6 bestelwagen naar binnen. Zoals we eerder al schreven.

Daarnaast is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen en gemeentes als Amersfoort, Enschede, Groningen en Maastricht hebben al aangekondigd deze ontheffing te verlenen voor markten. De roep van de CVAH is er dan ook vooral 1 om die ontheffing landelijk te regelen. Zodat het overal gelijk is en je overal het vriendelijke geroep van “1 KILO AARDBEIEN VOOR 2 EURO!” kunt blijven horen vanuit je bed om 07.00 uur op zaterdagmorgen.

En dat is natuurlijk helemaal niet gek, om duidelijkheid en uniformiteit te scheppen in regelgeving ook lokaal.

Waarom komt dit vandaag in het nieuws? Er zijn deze week in de Tweede Kamer rondetafelgesprekken gepland tussen verschillende belangengroepen over de in te voeren milieuzones. Dus even een sterk signaal afgeven in de Telegraaf is natuurlijk een goede aftrap. Meer lezen over de milieuzones in steden doe je hier.

