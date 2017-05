Video: niemand overleed bij deze MEGAcrash

We hebben het vermoeden dat een paar mensen hun geluk voorlopig hebben opgebruikt.

Het gaat om een crash tussen een Chevrolet Malibu en een Toyota Sequoia. Je had waarschijnlijk al door dat het ging om een ongeluk dat plaatsvond in de Verenigde Staten, de Highway 101 bij Cloverdale (Californië) om precies te zijn.

Op de één of andere manier raakte de 27-jarige bestuurder van de Sequoia in een slip. Daarop boorde de auto zich in de Malibu van de 26-jarige Apol Lansang. De Malibu werd in twee stukken gereten, waarbij de motorkap van de Sequoia volgens The Press Democrat in één van de voorstoelen van de Malibu belandde.

De aftermath werd vastgelegd door Tom Bond. Deze voormalige ambulancebestuurder bij de Amerikaanse luchtmacht was wel wat gewend, maar een klapper als deze had hij nog nooit gezien. Wonder boven wonder overleefde beide slachtoffers de klap. Wel werden ze allebei naar het ziekenhuis afgevoerd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Men heeft het vermoeden dat drugs er iets mee te maken hebben.