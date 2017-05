Volvo zegt dieselmotor vaarwel

De huidige generatie dieselmotoren van de Zweedse autofabrikant krijgen geen opvolger.

BAM. Als een mokerslag komt er keihard nieuws binnen. Volvo gaat stoppen met diesel. De automaker heeft dit bekendgemaakt in een interview met de Frankfurter Allgemeine. Volvo wilde aanvankelijk de in 2013 geïntroduceerde diesel wel verder ontwikkelen, maar kijkend naar het financiële plaatje op de lange termijn bleek dit geen goed idee.

Volvo CEO Hakan Samuelsson zegt niet exact te weten hoelang Volvo nog diesels gaat leveren. De verwachting is dat in 2023, na een cyclus van tien jaar, de koek op is voor Volvo en diesel. Door de steeds strengere emissie-eisen moet Volvo meer geld pompen in het schoner maken van dieselmotoren. Op de lange termijn ziet Samuelsson geen brood in de brandstof en dus worden de financiën ergens anders ingestoken.

In plaats daarvan gaat Volvo meer inzetten op elektrisch rijden. Een nogal heet onderwerp, zeker in Scandinavië met buurland Noorwegen als ultiem voorbeeld als het gaat om een emissievrije toekomst op het gebied van mobiliteit. De eerste volledige elektrische Volvo kunnen we in 2019 gaan verwachten. Dit moet een topproduct worden met het groen automerk Tesla als directe concurrent.

Foto: Een XC90 diesel via @autoleven op Autojunk