Volvo zegt de stationwagon bijna vaarwel - Autoblog.nl

Volvo gaat minder stationwagons bouwen en is meer een SUV-merk. Dus willen ze alleen maar SUV’s bouwen.

Als er één autotype onlosmakelijk met Volvo is verbonden, dan is het de stationwagon wel. De ruime, praktische, veilige, gezinsvriendelijk doch zakelijk verantwoorde postkoets op wielen is iconisch gemaakt door Volvo. En andersom dus: zonder de stationwagon was Volvo nergens geweest.

Volvo stationwagons

Toch ziet Volvo dat de stationwagon het telkens lastiger heeft. Dat meldt grote Volvo baas Håkan Samuelsson aan Autocar. Volvo heeft de afgelopen jaren moedige beslissingen gemaakt die over het algemeen goed uitpakken. Alle motoren met veel cilinders eruit, zo snel mogelijk elektrificeren, enkel elektrische vanaf 2030 en de topsnelheid begrensd (op 180 km/u). Nu is er een volgende stap: zo veel mogelijk stationwagon en sedans eruit.

SUV’s

Op dit moment is 75% van alle verkochte Volvo’s een SUV. Volgens Samuelsson is dat een teken dat Volvo méér SUV’s nodig heeft. Het merk heeft op dit moment de XC40, XC60 en XC90. Daar is gisteren de C40 bijgekomen. Volgens de Volvo-baas is het aflopende dak belangrijk om een grotere actieradius te kunnen realiseren. Dus eerst heb je een enorm grote en zware cross-over, en moet je ‘m met een aflopend dak weer aerodynamisch maken.











Helemaal afdanken doet Samuelsson de stationwagon en sedan niet. Wel zijn er veel te veel van, volgens hem. In de toekomst zullen de meeste komen te verdwijnen. Alle auto’s die Volvo op dit moment ontwikkelt zijn elektrische SUV’s. Het merk is bezig met de XC20 (of C20), een model onder de XC40/C40. Deze staat op het SEA-platform van Geely. Ook een volledig elektrische SUV om de XC90 op te volgen zit in de pijplijn.

Toekomst Volvo stationwagon

In 2025 moet Volvo zeven elektrische auto’s in de aanbieding hebben. In 2030 zal Volvo enkel elektrische auto’s verkopen. Helemaal afschrijven doet Samuelsson de sedan en stationwagon nog niet. Bij een elektrische SUV kun je makkelijk het accupakket wegwerken, maar bij een elektrische sedan of stationwagon is de luchtweerstand nog veel beter. Dus er zijn nog wel degelijk kans voor de Volvo stationwagon, alleen moeten klanten ze dan wel kopen.

De laatste Volvo Station die wij reden?