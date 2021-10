Volvo C40 Recharge rijtest

Met een aflopende daklijn is de Volvo C40 helemaal on par met de trend van tegenwoordig. En dan heb je nog meer dan 400 pk ook.

Tegenwoordig heb je bij veel SUV’s meerdere smaakjes. Je kunt kiezen voor het gebruikelijke boxy design, of voor de SUV Coupe met een aflopende daklijn. Denk aan de BMW X6, de Mercedes GLE, de Audi Q8, de Porsche Cayenne Coupe, maar ook de Renault Arkana. Volvo heeft nu ook zijn eigen SUV Coupe in vorm van de C40. Oneerbiedig gezegd is het een XC40 met een andere uitdossing. Of is het toch iets meer dan dat?

Het recept klinkt in elk geval goed. Een lekkere ruime Volvo, met een mooi interieur en goede specificaties. De C40 Recharge is altijd elektrisch. In dit geval is er keuze, of eigenlijk geen keuze, uit een aandrijflijn met twee elektromotoren en een 75 kWh accupakket. Het gecombineerde vermogen komt uit op 408 pk en 660 Nm koppel. Helaas nog altijd die begrensde topsnelheid van 180 km/u, maar das nog altijd meer dan een Volkswagen ID.4.

De volledig elektrische Volvo C40 Recharge begint bij 57.950 euro. Daarmee zal de EV voor veel leaserijders net een tikkeltje te duur zijn. Maar op termijn kun je ongetwijfeld minder krachtigere varianten verwachten met een kleiner accupakket. En dan kan de C40 Recharge voor een grotere groep serieus aantrekkelijk zijn.