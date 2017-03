Waarom Audi deze week geen A4’s en A5’s kan bouwen

Het zonnetje schijnt, maar in Ingolstadt effe niet.

Dit verhaal geeft maar weer eens aan in hoeverre autofabrikanten afhankelijk zijn van toeleveranciers. Een brand legde het grootste gedeelte van een Duitse fabriek van Pelzer in de as. Deze toko levert onder meer isolatiematerialen die worden gebruikt in het schutbord van diverse Audi’s. Extra zuur detail: bijna precies twee jaar geleden verloor Pelzer al een andere fabriek door brand.

Door de fik kwam de productie bij Pelzer uiteraard stil te liggen en dat betekent dat één van de Audi-fabrieken het bokje is. Tot en met donderdag kunnen daar geen A4’s en A5’s worden gebouwd. Zo op het oog valt de schade dus mee, maar het gaat wel om 1.400 auto’s per dag.

Betrokken werknemers krijgen tot en met donderdag vrij om lekker van het mooie weer te genieten. Verder zijn ook BMW en Mercedes mogelijk de sigaar, aangezien Pelzer ook onderdelen aan deze twee fabrikanten levert. Het bedrijf verplaatst nu een deel van de productie naar hun fabriek in Bratislava (Slowakije), vanaf vrijdag moeten de genoemde Audi-modellen weer als vanouds van de band rollen. (via: WAZ.de)