Waarom je Tesla niet meer zo snel oplaadt als voorheen

Tesla's krijgen na verloop van tijd minder swagger, want ze moeten langer aan de stekker.

Tesla blijkt stiekem wat software in Tesla’s gestopt te hebben waardoor opladen onder bepaalde omstandigheden langer duurt naarmate je de batterijen vaker opgeladen hebt. Volgens Tesla zelf heeft deze software het doel om de levensduur van de batterijen te verlengen. Het issue dat enkele klanten er echter mee hebben is dat Tesla deze informatie voorheen niet met hen gedeeld heeft.

Iets soortgelijks deed zich eerder voor met Tesla’s ‘Performance’ modellen. Bij deze modellen werd de powah in Launch Mode of Ludicrous Mode automatisch beperkt na veelvoudig gebruik. Na een software-update kon je deze beperking uitzetten, echter werkt dat alleen als zowel Launch Mode én Max Battery Power Mode geactiveerd zijn.

Enfin, het verhaal met toenemende laadtijden van de batterijen kwam aan het licht via een Tesla-rijder op een forum die merkte dat het steeds langer duurde om zijn auto op te laden. Aanvankelijk dacht hij dat de verschillen in oplaadsnelheid kwamen door het gebruik van verschillende superchargers. Maar een trip naar de dealer leerde dat het probleem een andere oorzaak had. De reductie in oplaadsnelheid is ingebouwd door Tesla zelf. De Tesla-rijder in kwestie is daar not best pleased over.

“I’m honestly speechless at this. To the best of my knowledge, it has never been communicated from Tesla, until now, that using any kind of DCFC [Direct Current Fast Charging] will permanently degrade your vehicle. Yes, we all know that charging to 100% regularly is a bad thing, but just regularly DC charging is also apparently just as bad, according to Tesla. But to make matters worse, it’s not the battery that’s degraded or causing the slow down, it’s Tesla’s charging algorithm that will slowly start to degrade your charging on each “count” of DCFC. According to the tech I talked to, there is an internal counter that increments each time you DC charge, and once that reaches certain thresholds, it starts restricting your top end charging ability.”

We moeten bij dit verhaal aantekenen dat de man in kwestie aangeeft zijn Tesla uitsluitend heeft opgeladen met de CHAdeMO-adapter of met de Superchargers. Maar Tesla geeft nergens aan dat je dat beter niet kan doen. De verbolgen Tesla-rijder gaat verder door de speculeren dat het doel van de software is om ervoor te zorgen dat Tesla geen batterijen hoeft te vervangen onder garantie. Het gevolg is echter dat reizen met de Tesla nu al langer duurt dan gewenst.