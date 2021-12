Volvo doet een Tesla’tje met eigen snelladers

Tesla heeft natuurlijk zijn eigen Supercharger netwerk. Bij Volvo vinden ze dat ook wel interessant en kiezen ze voor eigen snelladers.

De line-up van Tesla is met de Model S tot en met Y niet meer bijster indrukwekkend. Die auto’s kennen we inmiddels wel. Maar de Amerikaanse autofabrikant heeft een enorm sterke troef achter de handen. Het eigen Supercharger netwerk, dat langzaamaan opengesteld wordt voor andere elektrische auto’s. Met duizenden Superchargers wereldwijd een mooie inkomstenbron voor Tesla.

Volvo snelladers

Volvo ziet dat groene gras bij de Amerikaanse buren en gaat nu ook zelf snelladers aanleggen. Vooralsnog is de Zweedse autobouwer van plan een laadnetwerk in België en Luxemburg aan te leggen. Medio 2022 moeten er 30 stations het licht gaan zien. Bij deze snelladers kun je met een snelheid van maximaal 175 kW en bij sommige laders tot 200 kW laden. Om nog even die vergelijking met Tesla te maken: er komen niet meerdere laders naast elkaar te staan. Het gaat om één station waar maximaal twee EV’s tegelijk kunnen opladen.

Elektrische auto’s van alle merken kunnen bij de snelladers van Volvo terecht. Wel is het zo dat klanten van Volvo met een voordeliger tarief kunnen raden via de Plugsurfing-kaart of -app. Het merk werkt samen met concessiehouders om de laadpunten te realiseren. Momenteel zijn er al drie concessiehouders met een Volvo oplaadpunt. Het gaat om Reiff in Chaineux, Novabil in Doornik en Collé in Luxemburg. De komende weken worden er nog eens vier geopend. Namelijk bij Van Kasteren in Sint-Niklaas, Heremans in Heist-op-den-Berg, Scancar in Wilrijk en ACB Delta in Brussel.