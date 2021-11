Goedkoopste Tesla is nu minder snel en minder goedkoop

Dat klinkt niet zo best, maar gelukkig staat er wel wat tegenover.

Traditionele fabrikanten geven een model eens in de zoveel jaar een grondige upgrade en voeren hooguit één keer per jaar een modeljaarupdate door. Tesla is natuurlijk geen traditionele fabrikant en pakt het anders aan. Ze voeren upgrades door op ieder willekeurig moment. Zo is nu de instapversie van de Model 3 aan de beurt. Alhoewel het niet op alle vlakken een upgrade te noemen is.

Het gaat om de goedkoopste versie van de Model 3, de instapper met één elektromotor op de achteras. Deze ging voorheen door het leven als de Model 3 Standard Range Plus, maar die (onnodig lange) naam heeft Tesla nu geschrapt. De instap-Model 3 heet nu gewoon Model 3. De vierwielaangedreven Long Range en Performance blijven nog gewoon hetzelfde heten.

Er is meer veranderd dan de naam: de instapper heeft nu meer range gekregen. De Standard Range had voorheen een actieradius van 448 km, maar dat is nu 491 km geworden. Tesla kon het natuurlijk niet op zich laten zitten dat de goedkopere e-Niro en Kona Electric meer range hadden.

Ruim 40 km extra actieradius is natuurlijk mooi meegenomen, maar je levert wel wat in. De Model 3 is namelijk trager geworden. Voorheen ging de goedkoopste Tesla nog in 5,6 seconden van 0 naar 100, maar nu heb je daar meer dan 6 seconden voor nodig. 6,1 om precies te zijn. De topsnelheid van 225 km/u is wel gelijk gebleven.

Wat dan weer niet gelijk is gebleven is de prijs. De Model 3 is €1.000 duurder geworden. De goedkoopste Tesla staat nu voor €49.980 in de configurator.